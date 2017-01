Stadt investiert 120000 Euro inr KrÃ¤utergarten

artikel-ansicht/dg/0/

Himmelpfort (GZ) Eine Attraktion im staatlich anerkannten Erholungsort Himmelpfort ist neben der Natur, dem Klostergelände und dem Weihnachtshaus auch der vis-a-vis des Brauhauses am Havelufer gelegene Kloster-Kräutergarten. In diesem Jahr sollen Mittel in die Hand genommen werden, um ihn und sein unmittelbares Umfeld gestalterisch aufzuwerten. 120000Euro sind dafür im Haushaltsentwurf der Kommune, der derzeit durch die Gremien geht, eingeplant. Der Eigenanteil der Stadt Fürstenberg beträgt 30 000 Euro, der Rest ist als Zuwendung vom Land deklariert.

Die Infrastruktur vor Ort ist in die Jahre gekommen. Wege, Bänke, die Beschriftung der Kräuter sowie die großformatigen Informationstafeln bedürfen einer Frischzellenkur, dessen Umsetzung die Anlage insgesamt auf ein höheres Niveau heben soll.

Der Bewirtschafter der Anlage, die Beschäftigungsgesellschaft Ökosolar aus Dannenwalde, habe der Stadt überdies signalisiert, dass die Finanzierungsprobleme anhalten, so Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) auf Nachfrage. Bereits seit Jahren klagt man dort über die zurückgehende Zuwendung für öffentlich geförderte Beschäftigung, die sogenannten Ein-Euro-Jobber. "Es wird aber offenbar immer schwieriger", so Philipp weiter. Im Vorjahr stimmten die Stadtverordneten dafür, Ökosolar einen Zuschuss in Höhe von 5 000 Euro für den Kräutergarten zu gewähren. Geld, das dem Kooperationsfonds des Mittelzentrums entstammt. Ansonsten wäre der Betrieb nicht aufrecht zu erhalten gewesen.

Die Stadt sei sehr froh über das Angebot des Gartens und brauche dies auch in Zukunft als Ergänzung zu den anderen Angeboten in Himmelpfort, so Philipp. "Jetzt wollen wir als Stadt uns das mal konzeptionell anschauen, was haben wir, und wie stellt sich perspektivisch die Situation dar." Sollten die Stadtverordneten zustimmen, werde sich die Verwaltung erneut mit Ökosolar zusammensetzen und Abhilfemöglichkeiten für die finanziell angespannte Situation erörtern, dabei auch alternative Fördermöglichkeiten ausloten. Der Betrieb während der kommenden Saison sei noch nicht Gegenstand bisheriger Gespräche gewesen. Daher gelte es, schnellstmöglich hier Klarheit zu haben, so der Bürgermeister weiter.

1997 wurde der Garten mitsamt Kräuterladen und Erlebnisspielplatz geschaffen. Seitdem kann man in Himmelpfort Spannendes über die Gewürzpflanzen lernen. Die Neugier der Kleinen weckt der Erlebnisgarten mit interaktiven Elementen sowie der Barfußpark.

Ökosolar selbst wollte sich zu der Problematik vorerst nicht äußern. Man sei aber dankbar, dass die Stadt sich dem Garten annehmen wolle, sagte Isabel Glase von Ökosolar.