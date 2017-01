Der Sieger steht fest

artikel-ansicht/dg/0/

Geschafft: Zehn Stunden debattierten am Montag die Mitglieder der Wettbewerbsjury ĂŒber die eingegangenen EntwĂŒrfe der 20 Teilnehmer. Die hatten sich auf die europaweite Ausschreibung mit Ideen zur Erweiterung der Grundschule am Dorfanger gemeldet.

"Eine spannende und aufregende Geschichte", nannte Bürgermeister Olaf Borchardt den gerade beendeten Architektenwettbewerb. Zum einen, weil es für Verwaltung, begleitendes Büro Gruppe Planwerk aus Berlin und die 20 Teilnehmer Neuland nach der aktuellen Vergabeordnung war. Zum anderen aber auch, weil es viele gute Ergebnisse und einen mit großer Einhelligkeit festgestellten Sieger gab. Die "huber staudt Architekten"-Gesellschaft aus Berlin erfüllte die meisten der Forderungen, Erwartungen und Ansprüche mit ihrem Entwurf. Den stellten die Gemeindeverwaltung und das Büro Gruppe Planwerk am Dienstag ganz aktuell vor.

Denn am Montag erst hatten sich die Juroren zusammengefunden. "Das hat den ganzen Tag gedauert und war recht anstrengend", sagte Gemeindevertreter Ronny Kelm, der auch den eigens für die Schulentwicklungsplanung gebildeten Ausschuss geleitet hatte. Den Vorsitz des Preisgerichts hatte Prof. Anett-Maud Jopien von der TU Darmstadt inne. Auch eine Landschaftsarchitektin und eine Architektin mit Schwerpunkt Innenarchitektur waren vertreten. Auf die bodenständigen Belange und die Bedürfnisse an der Schule achteten als Sachpreisrichter unter anderem auch Schulleiterin Dagmar Schröder und Hortchefin Christine Trommler.

Seit Jahren verzeichnet die Gemeinde einen steigenden Einwohnerzuwachs. Familien mit Schulkindern ziehen her und so platzen die beiden Grundschulstandorte aus allen Nähten. Im Frühjahr 2015 riefen die Gemeindevertreter einen zeitweiligen Ausschuss ins Leben, damit beschäftigte Voruntersuchungen für eine vierzügige Grundschule mit Hort, einschließlich einer Turnhalle und Außenanlagen anzuschieben. Dafür wurden Gesamtkosten in Höhe von 14,6 Millionen Euro prognostiziert. Wegen der Höhe der Summe ging es in eine europaweite Ausschreibung.

"20 Entwürfe gingen ein", berichtete Siegfried Reibetanz von Planwerk. Er lobte ausdrücklich die Qualität der eingereichten Wettbewerbsbeiträge, was "die Arbeit der Fachpreisrichter schwer machte", sagte er. Man hätte sich an die Vorgaben der Gemeinde gehalten, die den Ausbau der 2,5-zügigen Einrichtung zu einer vierzügigen zum Inhalt hatte. Zudem sollten Horteinrichtungen Sport- und Freizeitanlagen entstehen. Nicht zuletzt ging es auch um eine Mensa.

Der Siegerentwurf, dem acht der neun Juroren als klarem Favoriten ihre Zustimmung gaben, hätte die meisten der Forderungen umgesetzt, erläuterte Antje Hendriks von der Gruppe Planwerk. Das neue Gebäude füge sich "städtebaulich in den dörfliche Kontext ein", sagte sie, und die Jury hätte es als besonders gelungen betrachtet, wie die Verbindung zwischen Neubau und Altbestand gelungen sei.

Sehr detailliert wurden die vorliegenden Pläne und Modelle in Worten beschrieben. Joachim Staudt freute sich über die Zuspruch für ihren Wettbewerbsbeitrag. "Öffentliches Bauen ist unsere Leidenschaft", sagte er und verwies auf zahlreiche Referenzobjekte vor allem in Berlin. Man verwende "hauptsächlich Materialien, die ökologisch einwandfrei sind", sagte Staudt. Die Energieversorgung des Gebäudes werde über Geothermie und Erdwärmetauscher erfolgen. "Es entsteht ein Gebäude mit extrem niedrigem Energiebedarf", sicherte er zu.

Sehr beeindruckt von "den vielen tollen Ideen" zeigte sich Schulleiterin Dagmar Schröder.Sie fand die Anordnung der Räume sehr durchdacht, und auch die Nutzungsmöglichkeiten von Klassen- und Horträumen gefielen. Vielleicht könnte der Eingangsbereich etwas großzügiger gestaltet werden ...

Nach dieser Wettbewerbsentscheidung sind nun die Ausschüsse und die Gemeindevertreter zur Beschlussfassung aufgefordert. Für die interessierte Öffentlichkeit werde es noch eine Ausstellung aller eingereichten Arbeiten geben, in Bildern und Modellen, versprach Bauamtsleiterin Carmen Schiene für die nächsten Wochen.