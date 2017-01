Jeder Umschlag ein Unikat

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1545691/

Fein säuberlich hat Renate Spitzer ihre Liebesbriefe aufbewahrt. Mehr als 40 Jahre alt sind diese Erinnerungsstücke. Jeden Umschlag hat ihr damaliger Freund, der nach gut einjähriger Beziehung zu ihrem Ehemann wurde, aufwendig mit Feder und Tusche gestaltet. Er spielte auf dem Papier mit Schriften und Farben und versah die Umschläge ab und an zusätzlich mit kleinen Zeichnungen. Zu sehen sind Herzen, Blumen, Katzen.

Auf jeden Briefumschlag hat Renate Spitzer, die bis zu ihrer Hochzeit mit Nachnamen Stein hieß, chronologisch die Ziffern eins bis 61 notiert. Der erste Brief von Karl-Heinz Spitzer ist auf den 31. August 1969 datiert. Kurz zuvor hatte sich das junge Paar kennengelernt.

Die 1950 in Beeskow geborene Renate Spitzer hat 1968 begonnen, an der Pädagogischen Hochschule in Potsdam zu studieren. Im Studium lernte sie eine junge Frau aus Forst kennen, die beiden schlossen Freundschaft. Ein Jahr später - in den Semesterferien im Sommer 1969 - besuchte diese Freundin gemeinsam mit ihrem damaligen Freund und heutigen Ehemann sowie dessen zwei Freunden die Kommilitonin in Beeskow. Die Gruppe fuhr zu fünft an die Helene heraus und übernachtete dort in zwei Zelten. "Du, der eine hat schon eine Freundin, aber der andere ist noch frei", habe ihr die Forsterin gesagt.

Renate Spitzer lacht. Noch heute hält sie Kontakt zu der Verkupplerin von einst. "Ich sage ihr oft, dass sie quasi Schuld ist", erzählt sie. Ob es bei ihr Liebe auf den ersten Blick war? "Ja, das kann man schon so sagen", antwortet die Rentnerin.

Nach dem Kennenlernen halten Renate und Karl-Heinz Spitzer vor allem postalisch Kontakt. Etwa alle zwei Wochen treffen sich die beiden, wenn sie vom Studium nach Hause kommt. Die Briefe erreichen die Beeskowerin bei ihren Eltern, im Studentenwohnheim in Beeskow und auch im Pionierferienlager. Im Wohnheim freuen sich die anderen Studentinnen über die "schönen Briefe", die Renate Spitzer erhält. "Das war immer das Highlight, wenn die Post kam", sagt die 66-Jährige. In einigen Wochen erreichten sie zwei Briefe.

Im August 1970 heiraten die beiden Verliebten. Der letzte Brief, den Karl-Heinz Spitzer seiner Renate schreibt, ist auf den 24. November 1970 datiert. Auf den Briefumschlag hat der kreative Schlosser die Umrisse einer Frau, die ein Baby wickelt, gezeichnet. "Das war kurz vor der Geburt unseres Sohnes", erklärt Renate Spitzer. Als der Junge geboren wird, steckt sie noch im Studium. 1972 beendet sie es und wird Mathe- und Chemielehrerin an der Friedrich-Engels-Oberschule in Beeskow, die heutige Grundschule an der Stadtmauer. Im selben Jahr erhält die junge Familie eine eigene Dachgeschosswohnung in der Liebknechtstraße. Anfangs arbeitet Karl-Heinz Spitzer im Kraftwerk Boxberg in der Lausitz. Später heuert er beim Kreisbaubetrieb in Beeskow an und zieht zu seiner Familie. 1974 wird die gemeinsame Tochter geboren, die Familie zieht um. Im November 2005 beziehen Renate und Karl-Heinz Spitzer eine Wohnung im Wiesenring. "Mein Mann hat von der nicht viel gehabt", so die Beeskowerin. Im Oktober 2006 stirbt er.

Die Briefe von ihrer Jugendliebe, die hebt Renate Spitzer auf. All jene, die sie ihm schickte, hat er auch nicht weggeworfen. "Irgendwie hat so ein Brief was besonderes. Ein Telefonat vergisst man, einen Brief aber kann man immer wieder hervorholen."

Haben auch Sie noch, liebe Leser, alte Liebesbriefe aufbewahrt? Wir würden uns freuen, von den Briefen und den Geschichten drumherum zu erfahren. Kontaktieren Sie uns bitte telefonisch unter 03366 40250 oder per E-Mail an: beeskow-red@moz.de.