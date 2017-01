artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Schon Heinrich Zille trank hier seine Molle, Studentenführer Rudi Dutschke warf in der Destille mit Teebeuteln und Tom Hanks hat seinen Namen in eines der alten Schnapsfässer geritzt. Das 125 Jahre alte "Wilhelm Hoeck". Charlottenburgs älteste Kneipe muss schließen.

Es ist ein wie vor einer Beerdigung. Bevor man sich dem Schmerz hingeben kann, müssen noch die Formalien geklärt werden. Und so räumen und putzen Tanja Rudolph und ihre Mitarbeiter am Mittwoch tapfer zwischen den holzvertäfelte Wänden, Messinghähnen, Holzfässern und angebrochenen Schnapsflaschen herum. "Morgen müssen wir den Schlüssel abgeben", sagt die Ex-Wirtin des "Wilhelm Hoeck".

Die älteste Kneipe Charlottenburgs hätte in diesem Jahr eigentlich ihren 125-jährigen Geburtstag gefeiert. Doch nun muss die Institution an der Wilmersdorfer Straße aufgrund eines Pächterstreits schließen. Eine Tatsache, die nicht nur Stammgäste und Kiezbewohner in Trauer versetzt.

Schließlich geht es beim "Hoeck" um eine der letzten traditionsreichen Kiez-Kneipen mit dem berühmten urigen Charme eines trubeligen Wohnzimmers, für den Berlin so berühmt ist. Ihr Name geht auf Wilhelm Hoeck zurück, der 1892 eine Wein- & Sekthandlung mit Probierstube eröffnete. Heinrich Zille, der um die Ecke wohnte, war Gast und hat die Kneipe 1910 auf dem Bild "Schnapsdestille" verewigt.

Das Interieur wirkt, als hätte sich seitdem nichts verändert. Selbst die Registrierkasse mit Handkurbel ist über 100 Jahre alt. "Als ich die Kneipe das erste Mal betrat, war ich sofort hin und weg, so was kannte ich aus Westdeutschland nicht", erzählt auch Matthias Gerschwitz. Er ist seit 20 Jahren Stammgast und hat das Buch "Molle und Medaille" über die Berliner Destille geschrieben. Das "Wilhelm Hoeck" sei schon in den 60er-Jahren zum "Altertümchen" geworden, als an der Wilmersdorfer Straße überall neue Geschäftshäuser gebaut wurden, erzählt der gebürtige Rheinländer. Die Studenten der nahen TU hätten die Kneipe damals schnell für sich entdeckt. "Denn erstens waren Bier und Buletten erschwinglich und zweitens gehörte sie einem Sportler, der mit den Nazis nix am Hut gehabt hatte."Gerschwitz spielt auf Horst Hoeck an, der die Kneipe 1933 nach dem Tod seines Vaters übernahm. Ein Jahr zuvor hatte der Ruderer in Los Angeles im Vierer Olympisches Gold gewonnen. Die Medaille wurde 2015 bei der Sanierung eines Hauses in Kleinmachnow gefunden. Dort hatte Hoeck nach dem Krieg mit der Ufa-Schauspielerin Margot Milesi gewohnt, bevor er noch vor dem Mauerbau nach West-Berlin flüchtete. Sein Ruderriemen hängt noch heute an der Wand. Genauso wie die vergilbten Bilder von Schauspielern.

Schon in den 1970er-Jahren wurde im Hoeck die Serie "Ein Mann will nach oben" mit Mathieu Carrière und Ursela Monn gedreht. Aufnahmen für "Jakob und Adele" und "Liebling Kreuzberg" folgten. Bis heute sind es über 40 Produktionen. "Es war ja eine Kulisse, an der man nichts mehr machen musste", sagt Buchautor Gerschwitz.

Wie zum Beweis hat Tom Hanks nach dem Dreh zu "Wolkenatlas" in eines der alten Holzfässer Grüße geritzt. Was nun aus der Einrichtung wird, kann Tanja Rudolph nicht sagen. Sie hat den Laden 2010 von ihrem kranken Vater übernommen. Nach dessen Tod kam es zu jahrelangen Auseinandersetzungen mit neuen Hausbesitzern, einem bayerischen Ehepaar, das im Hinterhaus wohnt. Es hat Tanja Rudolph vor Gericht hinausgeklagt. Unter anderem hatten die Besitzer die Echtheit eines Pachtvertrages mit der Laufzeit bis 2020 bestritten. "Das Kammergericht befand die Kündigung für ordnungsgemäß", sagte eine Sprecherin am Mittwoch.

Die Verpächter wollen sich öffentlich zu der Zukunft der Raucher-Destille mit separatem Restaurantraum nicht öffentlich äußern. "Vielleicht wollen sie die Kneipe selbst betreiben", vermutet die Wirtin. Am meisten tut es ihr um ihre sieben Mitarbeiter leid, von denen eine seit 30 Jahren dabei ist. "Wir sind wie eine Familie", sagt die 48-Jährige und kann die Tränen dann doch nicht mehr unterdrücken.

Überwältigt hat sie auch der Andrang am Sonntag, als die Gäste in Massen zum Abschiedstrinken strömten. "Man hatte hier immer das Gefühl, Du kommst zu Freunden", sagt auch Autor Gerschwitz. Er würde die immer weniger werdenden Berliner Kiezkneipen am liebsten unter Milieuschutz stellen. Schließlich seien einige der Stammgäste schon im Hoeck gewesen, als Rudi Dutschke hier mit seinen 68-er-Kommilitonen Teebeutel-Weitwurf übte.. Ein Exemplar an der Decke wird dem Studentenführer zugeschrieben. Der Teebeutel scheint mit der Patina verwachsen. "Wir haben immer geflachst, wenn der mal abfällt, macht das Hoeck dicht", sagt Gerschwitz. "Nun ist es umgekehrt."