electronic-Nachwuchs trumpft groÃŸ auf

Hohen Neuendorf (OGA) Die erste Leichtathletik-Hallenlandesmeisterschaft des Jahres wurde unlängst in Potsdam ausgetragen. In der Altersklasse U16 (Jahrgänge 2002/2003) ging auch eine kleine Delegation des SV electronic Hohen Neuendorf an den Start. Die sieben electronic-Athleten konnten am Ende fünf Landesmeistertitel auf sich vereinen.

Gleich zweifache Landesmeisterin wurde Vanessa Bennewitz (AK15). Erst entschied sie das Diskuswerfen mit 24,37 Metern für sich, danach warf sie den Speer ebenfalls am weitesten (39,67 Meter). Ebenfalls zwei Goldmedaillen sicherte sich Lukas Taterra (AK14). Er stieß die Kugel 11,26 Meter weit, den Diskus schleuderte er über 30,58 Meter.

Dritte im Bunde der Hohen Neuendorfer Landesmeister wurde Alyssa John (AK14): Beim Speerwerfen war sie nicht zu schlagen (35,68 Meter). Zudem gewann sie noch die Silbermedaille im Kugelstoßen (10,37 Meter). In derselben Altersklasse stieß Lucie-Lena Mentzel die Kugel auf 10,33 Meter, wurde dafür mit Bronze belohnt. Mit dem Speer heimste sie den vierten Platz ein (31,95 Meter).

Jana Pötzsch, ebenfalls AK14, warf den Speer etwas weiter, gewann mit 32,26 Metern Bronze. Ihre Vielseitigkeit stellte sie beim 60-Meter-Hürdenlauf unter Beweis. Sie sprintete die Strecke in 10,15 Sekunden, was am Ende zum sechsten Platz reichte.

Beim Stabhochsprung der AK14 war SV-Athletin Lina Marie Siewert am Start. Mit einer übersprungenen Höhe von 2,05 Metern landete sie auf dem vierten Platz. Ebenfalls Vierte wurde Elisa Jochmann (AK15) beim Speerwerfen (32,72 Meter).

Auch die jüngeren Leichtathleten des SV electronic Hohen Neuendorf traten kürzlich bereits zu ihrem ersten Wettkampf im Jahr 2017 an. Beim Wintersportfest des LAC Berlin der Altersklassen U12 (Jg. 2006/07) und U14 (Jg. 2004/05) galt es, sich im Sportforum Hohenschönhausen mit der starken Konkurrenz aus Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt zu messen. Dies gelang den angetretenen SV-Athleten allemal: Drei Gold-, eine Silber- und eine Bronzemedaille gingen an Hohen Neuendorfer Sportler.

Souverän gewann der 13-jährige Fynn Lauer sein Rennen über 60-Meter-Hürden. Die 10,15 Sekunden bedeuteten zudem eine neue persönliche Bestzeit. Bei den gleichaltrigen Mädchen gab es im Hürdensprint einen Hohen Neuendorfer Doppelsieg: Janina Hsu erreichte das Ziel nach 10,43 Sekunden, Vanessa Kern benötigte 10,47 Sekunden. Beide Mädchen liefen ebenfalls eine neue persönliche Bestzeit.

Mutig gestaltete auch Jasmin Kuehnast (AK12) ihren 800-Meter-Lauf. Mit großem Vorsprung kam sie nach 2:35,30 Minuten als Erste ins Ziel. Beim Weitsprung kam sie mit 4,08 Metern auf den sechsten Platz.

Gleich zweimal Sechster wurde Arvid Ehrenberg (AK13). Nachdem er den Endlauf im 60-Meter-Sprint erreichte, bedeutete in diesem seine Zeit von 8,76 Sekunden ebenso wie die 4,36 Meter im Weitsprung Rang sechs.

In der AK10 belegte Lara Molkenthin im 50-Meter-Sprint mit 8,27 Sekunden ebenfalls den sechsten Platz, Nadja Farmand verbesserte ihre Zeit über die 800 Meter auf 3:00,60 Minuten, wodurch sie Vierte wurde. Hanna Pangerl erlief im 800-Meter-Lauf der AK11 auch Rang vier.

Schon fast traditionell erfolgreich sind die Hohen Neuendorfer Leichtathleten im Staffellauf. Über die 200-Meter-Distanz konnten erneut Medaillen gewonnen werden. In der weiblichen AK12 sprinteten Hanna Pangerl, Yanni Grimm, Stella Lucia Lamberti und Anna Lena Bäske in 2:14,50 Minuten auf den dritten Platz. Zwölf Teams waren insgesamt an den Start gegangen.

Die Mädchen der AK14 verpassten eine Medaille dagegen knapp. Janina Hsu, Vanessa Kern, Franka Berndt und Eileen Kenny (alle 13 Jahre alt) belegten Platz vier (2:02,40 Minuten), die zwölfjährigen Mädchen, Anny Elaine Ogorek, Anna Bednarski, Sophia Chondros und Jasmin Kuehnast, kamen als Fünfte ins Ziel (2:06,30 Minuten).

Am kommenden Wochenende starten die Leichtathleten der Altersklasse U18 und die Erwachsene in die Saison. Die Berlin-Brandenburgischen Hallenlandesmeiterschaften werden dann in Berlin-Hohenschönhausen ausgetragen.