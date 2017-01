LÃ¶wenberger mit erfolgreichem Start

artikel-ansicht/dg/0/

Löwenberg (GZ) Einen gelungenen Einstand feierten die Löwenberger Leichtathleten beim Auftakt der Meisterschaftssaison in der Halle. Kevin Dahms konnte im Stabhochsprung der Männer überzeugen und sicherte sich mit einem neuem persönlichem Rekord von 4,30Meter den Titel in der Potsdamer Halle am Luftschiffhafen.