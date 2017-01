SÃ¼d bleibt ein dankbarer Gegner

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Irgendwie liegen sie den Rathenowern einfach. Wenn die Fußballer des Brandenburger SC Süd 05 an den Vogelgesang kommen, zeigt der FSV Optik Rathenow eine gute Leistung. Am Mittwoch gelang den Gastgebern gegen den alten Oberliga-Rivalen ein 7:1.

Kwasi Boachie (l.) hatte am Mittwochabend sichtlich Spaß am Fußballspielen, er schenkte der Süd-Elf gleich drei Treffer ein.

Kalt, aber windstill - für die Zuschauer war es auszuhalten. Die, die lieber daheim blieben, haben einiges verpasst. Einen Blitzstart gab es diesmal nicht, dazu begann die Süd-Elf zu engagiert. Robust und resolut, die Abwehr der Nullfünfer machte nicht den Eindruck, auf ein Debakel hinzusteuern. Was aber schon zeitig auffiel war, das der FSV im Gegensatz zu Samstag den Ball viel schneller laufen ließ, es immer wieder zügig über außen versuchte.

Zur Führung hielt dann jedoch ein Standard her. Süleyman Kapan (13.) köpfte einen Freistoß von Cihan Ucar ins Netz. Dem nächsten Treffer blieb die Anerkennung versagt, die Fahne des Assistenten war oben, kurz darauf fiel nach einem guten Angriff mit Pass in die Schnittstelle der Defensive aber doch das 2:0, durch Caga Alsan (23.). Beinahe hätte Süd-Torhüter Sven Roggentin vor der Pause noch einen Assist für Optik verursacht, als er Aslan anschoss, der Ball aber letztendlich am Tor vorbeirollte.

Nach vielen Wechseln, beide Teams hatten einen recht großen Kader dabei, begann die zweite Hälfte gleich mit einem weiteren Tor. Etwas kurios in der Entstehung, Roggentin war ausgerutscht und hatte so den Weg für Kwasi Boachie freigemacht. Je nach Sichtweise gab es nach einer Stunde entweder ein Offensivfeuerwerk der Rathenower oder einen kollektiven Blackout bei Brandenburg. Binnen drei Minuten hatten Murat Turhan (61.), Boachie (62.) und Cihan Ucar per Strafstoß (64.), nach Foul von Bartos Szymanski an Turhan, das Ergebnis auf 6:0 geschraubt.

Dann musste Jonny Pacher erkennen, das bei Oberligateams jeder Fehler sofort gnadenlos bestraft wird. Einmal gefummelt - 6:1. Den Schlusspunkt zum 7:1-Endstand setzte Boachie (85.) mit einem schönen Schlenzer von der linken Seite.

"Bei nicht so einfachen Bedingungen haben wir den Ball phasenweise ordentlich laufen lassen", zeigte sich Ingo Kahlisch recht zufrieden. "Da waren schon ein paar schöne Tore dabei. Ich will erst noch mal eine Nacht drüber schlafen und dann mal schauen, wen wir von den Testspielern behalten. Heute war zu sehen, der Konkurrenzkampf ist eröffnet."

Optik: Rogall (46. Pacher), Watanabe, Langner, Duljevic, Wilcke, Ucar, Lindau, Weber, Kapan (46. Boachie), Aslan, Turhan, sowie fünf Testspieler.