Mazda MX-5 RF: Gut bedacht

Für 2700 Euro Aufpreis bekommt man statt des Stoffverdecks ein faltbares Dach in einem Materialmix aus Aluminium, Stahl und Kunststoff. Und das sieht wirklich schnittig aus. Was dazu beiträgt, dass der MX-5, der in den aktuellen Variante sich optisch sowieso schon im Heck am deutlichsten von den bisherigen Generationen unterscheidet, noch einmal an Attraktivität (übrigens natürlich auch an Geräuschdämmung) gewinnt. In 13 Sekunden aber (im Stand und bei langsamer Fahrt bis 10 km/h) lässt sich das Dach per Knopfdruck versenken (wobei nur fast alles verschwindet, die Dachfinnen bleiben stehen), und dann fährt man offen, wie beim normalen MX-5 auch - allerdings etwas komfortabler, denn ein größeres, durchsichtiges Windschott ist serienmäßig.

Und das Fahren ist bekanntlich eine besondere Tugend dieses Heckantrieb-Mazdas. Tolle Straßenlage, tolles Kurvengefühl. Beim 3,92 Meter langen RF (retractable Fastback, also einklappbares Fließheck) kommt dabei für den Vortrieb nur ein Motor zum Einsatz, der Zwei-Liter-Vierzylinder-Benziner mit bis zu 160 PS und 200 Newtonmeter maximales Drehmoment (Mazda verweigert sich bekanntlich dem heute so modischen Downsizing mit kleinem Hubraum und Turbobeatmung). Die 134-PS-Variante des Stoffverdeck-Wagens entfällt. So geht es in 7,4 Sekunden von Null auf Tempo 100 und maximal bis auf 215 km/h. Das macht Spaß, was auch an der knackigen Sechs-Gang-Schaltung liegt. Der heutzutage hochwertige Innenraum passt dabei dem Fahrer wie ein Maßanzug - was aber auch den Nachteil hat, dass es so gut wie keine Ablagemöglichkeiten gibt. Es sei denn, man fährt allein und nutzt den Beifahrersitz. Immerhin passen in das 127-Liter-Kofferräumchen zwei Handgepäck-Koffer. Der von Mazda angegebene Normverbrauch von 6,9 Litern Superbenzin auf 100 Kilometer (161 g/km CO2) übrigens erscheint nach ersten Testfahrten realistisch.

Dass der MX-5 RF kein Nischenmodell sein soll, macht die Erwartung von Mazda deutlich, dass in Zukunft 45 Prozent aller verkauften MX-5 auf den RF entfallen sollen. 2016 verkaufte die Marke übrigens in Deutschland 4652 Roadster, was eine Steigerung um satte 104 Prozent darstellt. Insgesamt legte Mazda bei uns um 8,8 Prozent zu, auch ein bemerkenswerter Erfolg, der besonders auf die höhergelegten Modelle CX-5 und CX-3 zurückzuführen ist.

Zu kaufen gibt es den MX-5 RF ab 2. Februar für mindestens 29.890 Euro. Enthalten sind darin an Ausstattung unter anderem bereits vier Airbags, Traktionskontrolle, Klimaautomatik, Lederausstattung, Voll-LED-Scheinwerfer, 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, Windschott aus Acryl, Fensterheber, Licht- und Regensensor, Tempomat, beheizbare Sitze, fernbedienbare Zentralverriegelung und Infotainment-System. Die ersten 250 Exemplare übrigens sind schon weg - eine Sonderauflage in dieser Größenordnung war innerhalb von 24 Stunden im Internet vergeben. Hajo Zenker