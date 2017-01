Landtag debattiert Ã¼ber US-Truppenverlegung

artikel-ansicht/dg/0/

(dpa) Der Landtag in Potsdam hat am Donnerstag in einer Aktuellen Stunde über die Verlegung von US-Truppen nach Osteuropa debattiert. CDU-Fraktionschef Ingo Senftleben erinnerte daran, dass die Armee des russischen Präsidenten Wladimir Putin die Krim besetzt habe. Nicht die Amerikaner hätten die Truppenverlegung angestoßen, vielmehr hätten Polen, Esten, Litauer und Letten darum gebeten. Hintergrund der Aktuellen Stunde sind Äußerungen von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Er hatte laut eines rbb-Berichts erklärt: "Es hilft uns nicht weiter, wenn Panzer auf beiden Seiten der Grenze auf und ab fahren." Später bekräftigte er, dass Polen ein berechtigtes Sicherheitsinteresse habe. Linkspolitiker hatten sich zudem an einer Demonstration gegen die Truppenverlegung beteiligt.

