Als adrette Ober Schlachteplatten servierten

Hennigsdorf (HGA) "Das Kollektiv ist adrett gekleidet". Da auch sonst alles - bis hin zum sozialistischen Wettbewerb - in der Gaststätte Schlachteplatte stimmig war, schlug die Kontrollgruppe der Handelsorganisation (HO) in den 1980er-Jahren drei Mal vor, den Mitarbeitern das Diplom für gepflegte Gastlichkeit zu verleihen. Die Schlachteplatte-Truppe hatte sich die Auszeichnung auch deshalb verdient, weil täglich zehn Minuten die aktuell-politischen Tagesprobleme besprochen wurden.

Das alles klingt wie aus einer anderen Welt - und soll es auch. Die neueste, vom Stadtarchiv herausgegebene Broschüre "Hennigsdorfer Gaststätten & Handwerk und Gewerbe im 20. Jahrhundert" gibt Einblicke, wo die Menschen zu Kaisers und Weimarer Zeiten, während der Hitler-Diktatur und in den Jahrzehnten der DDR-Planwirtschaft einkauften oder sich bei Speis und Trank verwöhnen ließen.

Ob das 1890 eröffnete Gasthaus Brose (Zum Lindengarten) oder der Goldene Löwe an der Ecke Haupt-/Ruppiner Straße - einst warben eine ganze Reihe von Restaurants um die Gunst der Hennigsdorfer. Fast vergessen sind die einstigen Ausflugslokale in Nieder Neuendorf. Mit Biergärten und einem Dampferanleger ausgestattet, waren die Restaurants Papenberge und Eichenhain beliebte Wochenendziele. Die bei den Stammgästen beliebte "Erholung" hingegen kam bei den DDR-Restauranttestern einst nicht gut weg: "Die Prüfung einer Portion ergab ein Fehl von 40 Gramm Salat. Zum Kaffee konnte keine Sahne gereicht werden." Das dürfte den heutigen Betreibern, der Familie Schönrock, nicht mehr passieren.

Einen Einblick gibt die Broschüre auch in die einst reiche Geschäftswelt. In Zeiten, in denen jeder Supermarkt im Handumdrehen Brötchen aufbackt, erstaunt es, dass noch 1938 in den Öfen von 35 kleinen Bäckereien Schrippen frisch gebacken wurden.

Die Broschüre "Hennigsdorfer Gaststätten & Handwerk und Gewerbe" ist in der Stadtinformation am Hennigsdorfer Rathaus erhältlich. Sie kostet 7,50 Euro.