Collin startet in Wahlkampf mit Ideen-Kampagne

Oranienburg (OGA) 120 Termine hat die Oranienburger SPD-Bürgermeisterkandidatin Jennifer Collin bereits absolviert - bei Vereinen und Verbänden, auf Festen und in den Ortsteilen. Jetzt will sich die "Neue" den Oranienburgern noch mehr ins Gedächtnis rufen - mit einer Ideen-Kampagne.

"Ich möchte in Erfahrung bringen, wo den Oranienburgern der Schuh drückt, welche Ideen sie haben, um die Stadt weiter zu entwickeln", sagt die 32-jährige gebürtige Oranienburgerin, die der Stadt ein neues Gesicht geben will. Nur wer wisse, was die Menschen wirklich bewege, könne eine solide Politik für sie machen, ist die Politikwissenschaftlerin überzeugt, die als Referentin in der Koordinierungsstelle "Tolerantes Brandenburg" in der Staatskanzlei in Potsdam arbeitet.

Deswegen verteilt die Kandidatin mit Unterstützung ihres 109-Mitglieder zählenden SPD-Ortsvereins in den nächsten Tagen "Meine beste Idee-Karten". "Darauf bitte ich die Oranienburger, mir zu schreiben, welche Ideen sie gern umgesetzt haben möchten", sagt die Mutter von zwei Jungen. Sie wolle die Menschen mitnehmen und deren Ideen aufgreifen.

"Das heißt aber nicht, dass ich selber keinen Plan habe, nicht weiß, mit welchem Programm ich um die Stimmen der Bürger werben will", sagt Jennifer Collin. Sie wolle aber nichts unversucht lassen, das zu erfahren, was die Menschen in ihrem Kiez umtreibe. "Denn dort kennen sich die Leute, die dort wohnen, am besten aus - besser als ich", sagt sie.

Alle Bürger-Ideen, die ihr per Karte oder per E-Mail zugingen, würden ausgewertet und, soweit es möglich sei, mit in ihr Programm für Oranienburg aufgenommen, versichert die Kandidatin, die froh ist, "dass ich gleich von zwei Familien unterstützt werde, nämlich meiner eigenen und der großen Oranienburger SPD-Familie."

Die wird ihr auch helfen bei der "1 000-Türen-Aktion", die in Kürze in Lehnitz gestartet wird. "Ich möchte 1 000 Oranienburger Haushalte aufsuchen und mich den Leuten vorstellen", sagt Jennifer Collin. Dabei wolle sie aber nicht nur sich ins Gespräch bringen, sondern von den Menschen auch hören, was sie von ihr erwarten, wenn sie zur Bürgermeisterin gewählt werden sollte.

"Wir unterstützen unsere Kandidatin rückhaltlos und werden dafür kämpfen, dass sie Nachfolgerin von Hans-Joachim Laesicke im Rathaus wird", sagt SPD-Ortsvereinschef Dirk Blettermann. Dass sich das Kämpfen lohne, habe Björn Lüttmann eindrucksvoll bewiesen, als er 2014 den Oranienburger Landtagswahlkreis mit nur 23 Stimmen Vorsprung direkt gewonnen habe, sagt Matthias Hennig, der neben Jennifer Collin und Lüttmann auch Blettermanns Stellvertreter ist.