PÃ¼nktlichkeitsziel verfehlt

ARCHIV - Ein ICE der Deutschen Bahn fährt am 18.01.2016 bei Schnee und Eis auf der Bahnstrecke Hannover - Berlin bei Schwüblingsen in der Region Hannover (Niedersachsen). Die Deutsche Bahn hat 2016 nach einem Verlustjahr wieder ein positives Betriebsergeb © dpa

Wie Bahnchef Rüdiger Grube am Dienstagabend in Berlin sagte, fuhren im vergangenen Jahr 78,9 Prozent aller Fernverkehrszüge nach Fahrplan. Das entspricht einer Steigerung um 4,5 Prozentpunkte zum Vorjahr. Im Nahverkehr lag die Pünktlichkeitsquote bei 94,8 Prozent.

Wirtschaftlich zeigte sich Grube mit dem abgelaufenen Jahr durchaus zufrieden. Man habe ein operatives Ergebnis von 1,8 Milliarden Euro erzielt und sich damit erheblich verbessert. "Nach dem für uns enttäuschenden Jahr 2015 haben wir 2016 die Trendwende geschafft", sagte Grube vor Journalisten. Details will der Bahn-Chef auf der Bilanzpressekonferenz im kommenden März nennen.

Schon Ende Januar wird er auf der Aufsichtsratssitzung seinen neuen Fachmann für den Bereich Digitalisierung vorstellen, der im April antreten wird: Stefan Stroh, der bislang Unternehmensberater bei Price Waterhouse Coopers gewesen ist. Rund eine Milliarde Euro will die Bahn in den nächsten zwei Jahren in Digitalisierungsprojekte investieren, damit Kunden "einfacher, bequemer und noch individueller von Tür zu Tür reisen" können.

So will die Deutsche Bahn bis Ende 2018 durch den Einbau von Verstärkern in den Zügen störungsfreie Telefonate in allen ICE garantieren. Insgesamt, so kündigte Grube an, würden dazu 3750 Wagen mit der neuen Technik ausgestattet, was die Bahn und Mobilfunknetzbetreiber rund 80 Millionen Euro kostet. "Sätze wie "Bitte entschuldigen Sie, aber die Verbindung ist ganz schlecht. Ich sitze im Zug' sind damit in absehbarer Zeit vom Aussterben bedroht", versprach Grube.

Schon seit Jahresbeginn bietet die Bahn in ihrer ICE-Flotte kostenloses WLAN in der 1. und 2. Klasse an. Im Frühjahr greife eine Kooperation mit der Internet-Videothek Maxdome, durch die Reisende monatlich auf 60 neue Filme und Serien zugreifen können. Grube zufolge erprobe der Konzern derzeit auch im Nahverkehr den Internetempfang über WLAN und teste Entertainment- und Infoportale.

Als nächsten großen Entwicklungsschritt bezeichnete der Bahnchef das vollautomatische Fahren auf der Schiene, das der Konzern bereits teste. "Vollautomatisches Fahren wird die Schiene insgesamt leistungsfähiger, verlässlicher - aber auch effizienter und wettbewerbsfähiger machen", betonte Grube.