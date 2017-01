Halbfinalisten kÃ¶nnten am Wochenende feststehen

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Die Uckermark-Eishockeyliga geht in die entscheidende Phase der Vorrunde: Bereits nach diesem Wochenende könnten - obwohl noch drei Spieltage beziehungsweise insgesamt zehn Partien ausstehen - die vier Halbfinalisten der Saison 2016/17 feststehen.

Trost zugesprochen: Die Oder Griffins (grüne Trikots) hatten Anfang Dezember die Eismammuts Uckermark im Penalty-Schießen bezwungen. An diesem Wochenende könnten die "Mammuts" aus dem Titelrennen sein, wenn sie gegen die Flemsdorfer Haie verlieren.

Das wäre dann der Fall, wenn den Eismammuts am späten Sonnabend in der Schwedter Eisarena nicht eine Überraschung gegen die "Haie" gelingt und am Sonntag dann das Berliner Lokomotive-Team gegen die Freudenberger Ice-Devils gewinnt. Dann würde der Abstand der Eismammuts Uckermark auf den notwendigen vierten Rang mindestens uneinholbare sieben Zähler betragen.

Am vergangenen Wochenende hatte der neunte Spieltag eine überdurchschnittliche Trefferquote gebracht - gleich 76 Tore fielen in vier Partien. Das höchste Resultat schaffte Tabellenführer Flemsdorfer Haie beim 22:4 gegen Schlusslicht Ueckermünder Lions, aber auch das 18:2 der Eismammuts Uckermark gegen den Eishockeyclub 75 gehört in die Kategorie Kantersieg. Die Oder Griffins entledigten sich ihrer Aufgabe gegen die Freudenberger Ice-Devils mit einem klaren 15:4-Erfolg und Titelverteidiger Schwedter Eisbären - nun Dritter - schaffte ein 9:2 gegen die ESG Landin/Flemsdorf.

Liga-Torschützenbester ist übrigens immer noch Dennis Wegener (Eishockeyclub 75) mit bislang 20 erzielten Treffern.