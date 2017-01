Wettstreit um Meisterschaft im Tischtennis

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) In Fürstenwalde finden am Sonnabend die Tischtennis-Landeseinzelmeisterschaften der Damen und Herren statt. Von 9 bis 18 Uhr spielen in der Pneumant-Sporthalle an der Bahnhofstraße 21 (Goßmann-Schule) 24 Damen und 32 Herren um die Einzel- sowie Doppeltitel.