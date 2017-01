Koch ist der dritte Vorsitzende

artikel-ansicht/dg/0/

F├╝rstenwalde (MOZ) Uwe Koch von der CDU ist neuer Vorsitzender des Hauptausschusses der Fürstenwalder Stadtverordnetenversammlung. Er wurde am Mittwochabend bei der Sitzung des Gremiums gewählt. Unklar ist derweil noch, wer künftig die anderen Ausschüsse leitet.

Die Einleitung für die Wahl des neuen Vorsitzenden begann schon in der Einwohnerfragestunde. Wolfgang Riebe protestierte gegen die Bildung der neuen Fraktion CDU/FDP, die als damit stärkste Anspruch auf den Vorsitz im Hauptausschuss, dem wichtigsten Gremium nach der Stadtverordnetenversammlung, hat. Dieser Posten wird so innerhalb dieser Legislaturperiode schon zum dritten Mal gewechselt. Zunächst war es Gerold Sachse (Linke), weil seine Partei bei der Kommunalwahl 2014 die meisten Stimmen bekam. 2016 wechselte dann aber das parteilose Linke-Fraktionsmitglied Janett Seiler zum Bündnis Fürstenwalder Zukunft (BFZ) und machte es zur stärksten Fraktion. Ihr Freund, Matthias Rudolph, löste Sachse ab.

Riebe schimpfte, dass mit der Fraktionsbildung CDU/FDP der Wählerwille verfälscht werde. Er fragte, warum man das tue. Fraktionschefin Karin Lehmann antworte, es gebe viele gemeinsame Ansichten, man wolle gemeinsam die Stadt voranbringen. In den vergangenen zwei Jahren hätten sich die Stadtverordneten immer wieder nur mit sich selbst befasst. SPD-Fraktionschef Stefan Sarrach sagte, die Vorgehensweise sei legitim, fügte aber hinzu, dass dadurch ein Wahlergebnis noch nie so weit verzerrt wurde.

Dann folgte die Wahl, es gab nur einen Bewerber, Uwe Koch. Von den 14 Mitgliedern - 13 Abgeordnete und der Bürgermeister - stimmten acht für ihn. Die knappste Mehrheit, aber Sachse hatte damals auch nicht mehr auf seiner Seite. Er wolle künftig den Ausschuss "relativ neutral und hauptsächlich moderierend" leiten, erklärte Koch.

Damit ist die Neuordnung in den Gremien aber sicher noch nicht abgeschlossen. Die CDU/FDP-Fraktion hat nun den Vorsitz in der Stadtverordnetenversammlung (Jürgen Teichmann) sowie im Hauptausschuss und im Kultur- und Sozialausschuss (Karin Lehmann) - alle sind von der CDU. Den Stadtentwicklungsausschuss leitet die Linke (Stephan Wende) und den Haushaltsüberwachungsausschuss die SPD (Sebastian Rausch). Die zweitstärkste Fraktion BFZ hat gar keinen Vorsitz mehr.

Das kann nicht so bleiben, hat die Kommunalaufsicht mitgeteilt. B90/Grüne hatte auf der vergangenen Stadtverordnetenversammlung beantragt, dass die anderen Ausschüsse nun der Stärke der Fraktionen nach besetzt werden, CDU/FDP aber, da sie den Hauptausschuss hat, keine weiteren Vorsitz bekommt. Das widerspricht jedoch den Regeln der Kommunalverfassung, und von denen könne nur mit Einstimmigkeit abweichen. Gegen den Grüne-Vorschlag waren aber neun Abgeordnete. Deshalb müsse nun nach den Regeln verfahren werden, das heißt: Besetzt werden die anderen Vorsitze in der Reihenfolge der Stärke der Fraktionen - wobei der Hauptausschuss nicht mitgerechnet wird. Also hätte die CDU wieder die erste Wahl, dann das BFZ und dann - wird gelost, denn Linke- und SPD-Fraktion haben beide sechs Mitglieder.

Es kann aber auch anders kommen. Sarrach schlug vor, einen weiteren Ausschuss ins Leben zu rufen, und zwar einen Ausschuss für Kommunalwirtschaft, der sich wie ein Werksausschuss um die städtischen Gesellschaften kümmert, also um die Eigenbetriebe und die Töchter mit städtischer Beteiligung. Dann bekämen Linke und SPD auch je einen Vorsitz, müssten nicht losen.

Bisher nimmt der Hauptausschuss eine solche Funktion schon für die Eigenbetriebe Forst sowie Sport- und Freizeiteinrichtungen war. Die anderen Töchter haben Aufsichtsräte, diese wären plötzlich überflüssig. Was den Kämmerer sicher freuen würde. Denn deren etwa 25 Stadtverordneten-Mitglieder erhalten jeweils 140 Euro Vergütung im Monat. Im neuen Ausschuss fallen dann nur noch 20 Euro pro Sitzung für jedes der rund zehn Mitglieder an.