Mehr Musik, weniger Kabarett

Woltersdorf (MOZ) Im Dezember ging in Woltersdorf eine Tradition zu Ende: Hans-Joachim Scheitzbach gab in seinem Heimatort das letzte große Konzert. Doch auf Musik müssen die Woltersdorfer nun nicht verzichten. "In unserer Reihe musikalisch-literarischer Veranstaltungen gibt es jetzt mehr Musik und weniger Kabarett", kündigt Gisela Schuld, die Vorsitzende des Woltersdorfer Verschönerungsvereins an, der die Schirmherrschaft über die Scheitzbach-Konzerte hatte.