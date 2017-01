ExinstraÃŸe: Stadt bevorzugt teurere Ausbauvariante

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1545918/

Die Beseitigung der Schäden ließ sich die Kommune in den vergangenen zehn Jahren zwischen 15 000 und 20 000 Euro kosten. Geld, das sie von den Anliegern nicht erstattet bekommt, sondern zu Lasten der Allgemeinheit geht. Hingegen können bei einem grundhaften Ausbau beziehungsweise der Erschließung der Exinstraße die Anlieger zur Kasse gebeten werden, insbesondere weil der Wert ihrer Grundstücke durch den Straßenbau wächst. 691 000 Euro sind für die Ausbau der rund 690 Meter langen Anliegerstraße zunächst veranschlagt worden.

Mit der Planung ist das Hennigsdorfer Büro L + S Beratende Ingenieure beauftragt worden, das eine entsprechende Vorplanung erarbeitet hat. Diese bildet die Grundlage für die entsprechenden Beschlüssen der städtischen Gremiem. Am 25. Januar beschäftigt sich der Ausschuss für Bauen und Ordnung mit dem Thema. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Rathaus. In seinem Erläuterungsbericht geht Planer Frank Lipka insbesondere auf die schwierige Entwässerung in der Straße ein. Nach vorläufiger Auswertung der Höhenverhältnisse sei eine Versickerung des Niederschlagswassers nur auf dem ersten Teilstück aus Richtung Kirschenallee über Mulden möglich. Danach sei aufgrund des vorhandenen Gefälles eine geschlossene Entwässerung anzustreben. Genauere Untersuchungen hierzu müssten im Rahmen der Entwurfsplanung unter Berücksichtigung des Bodengutachtens noch durchgeführt werden. Weiterhin sei noch zu untersuchen, wie die Entwässerung am Ende des Abzweigs gewährleistet werden kann, da dort das Längsgefälle zum Ende hin stark zu den Grundstücken hin abfällt.

Das Planungsbüro hat drei verschiedene Ausbauvarianten geprüft. Die Verwaltung schlägt vor, die Fahrbahn 5,05 Meter breit auszubauen, daran anschließend einen 1,50 Meter breiten Bürgersteig mit Hochbord als Abgrenzung zur Fahrbahn bauen zu lassen. Diese Variante erlaubt sowohl die Begegnung von zwei Autos, als auch das Parken auf der Straße. Der Begegnung zwischen Lkw und Pkw wäre bei Tempo 30 ebenfalls kein Problem. Anders sehe das bei einer Fahrbahnbreit von 4,75 Meter aus, dann könnten Lkw und Pkw nicht mehr aneinander vorbeifahren. Einer der beiden Verkehrsteilnehmer müsste in einer Grundstückszufahrt warten. Auch das einseitige Parken am Fahrbahnrand wäre nicht möglich. Einziger Vorteil für die Anlieger: Die Kosten würden sich um rund 100 000 Euro reduzieren.

Die Verwaltung hält aufgrund der Nachteile die teurere Variante für vertretbar. Hinter dem Bürgersteig wäre Platz für einen unbefestigten Grünstreifen, der zum Teil die Funktion als Versickerungsfläche und als Standort für die neue Straßenbeleuchtung übernehmen soll. Bei allen drei Varianten ist eine anderthalb Meter breite Muldenentwässerung berücksichtigt, die auf dem ersten Abschnitt realisiert werden soll. Ebenfalls fest eingeplant ist, dass die alte Straßenbeleuchtung gegen eine moderne LED-Beleuchtungsanlage ausgetauscht wird. Zirka 22 Laternen sollen aufgestellt werden. Geplant sind Stahlaufsatzmaste mit LED-Leuchtenkörper vom Typ "Vulkan Milan 3030".