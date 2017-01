artikel-ansicht/dg/0/

Mit der absoluten Zahl von 441 Scheidungen liegt Oberhavel an der Spitze der brandenburgischen Landkreise. Betrachtet man die Scheidungsrate - also die Zahl der Scheidungen bezogen auf 10 000 Einwohner - liegt Oberhavel mit einer Rate von 21,4 allerdings an dritter Stelle. Mit 428 Trennungen und einer Rate von 24,3 steht der Landkreis Barnim an der Spitze. Dann folgt der Kreis Teltow-Fläming mit 22,7. Der Landesdurchschnitt lag 2015 bei 19,6 geschiedenen Eheleuten pro 10 000 Einwohnern.

Beruhigend an dieser Stelle ist, dass die Zahl der Scheidungen in Brandenburg insgesamt seit Jahren nicht mehr so niedrig war, wie 2015, nämlich 4 845.

Auf exakt 6 043 Scheidungen kamen die Märker im Jahr 2001. Noch höher war die Zahl zwei Jahre später. Im Jahr 2003 gingen landesweit 6 107 Ehen in die Brüche. Genau umgekehrt ist der Trend bei den Trauungen. Es werden nicht weniger, sondern mehr. Gaben sich 2001 genau 9 744 Paare das Ja-Wort, waren es in Brandenburg im Jahr 2015 mehr als 13 300. Die meisten Ehen in Brandenburg scheitern übrigens nach sechs bis zehn Ehejahren. Am häufigsten gingen Ehen 2015 tatsächlich im sprichwörtlichen "verflixten siebten Jahr" in die Brüche. Sehr hoch ist die Scheidungsrate auch nach 26 und mehr Ehejahren.

Der Oranienburger Rechtsanwalt Andreas Steffen, dessen Kanzlei auch Scheidungsfälle betreut, hat seine eigenen Erfahrungen, warum viele Paare im reiferen Alter, wenn die Kinder aus dem Haus sind, getrennte Wege gehen wollen. "In der letzten Lebenshälfte kommt häufiger der Wunsch nach Veränderungen." Nach Untersuchungen gehören Untreue und sexuelle Unzufriedenheit neben mangelnder emotionaler Kommunikation zu den häufigsten Scheidungsgründen.