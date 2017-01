Bauvorhaben abgelehnt

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Der Ausbau der Brückenstraße in Bad Freienwalde wurde von den Mitgliedern des Bauausschusses bei der jüngst stattgefundenen Sitzung abgelehnt. Nach Beendigung der Bauarbeiten in der Wasserstraße gab es auch die Überlegung, ebenfalls die Brückenstraße grundhaft auszubauen. Bereits Ende vergangenen Jahres hatte die Stadt aufgrund der hohen Anliegerbeiträge von den Plänen Abstand genommen, ließ aber einen anderen Fall prüfen.

Die Kommunalaufsicht, die den Fall im Auftrag des Bauamts in Bad Freienwalde prüfte, bezeichnete das Vorhaben laut Bauamtsleiter Rainer Texdorf als "atypischen Fall". Die Anlieger könnten nicht in gleichem Maße, wie es bei anderen Straßen geregelt ist, an den Kosten für den Ausbau beteiligt werden. "Für die Anlieger ist der Vorteil gering", erklärte der Bauamtsleiter. Die Brückenstraße sei als Ausweichmöglichkeit für den Fall einer Havarie oder eines Unfalls auf der B 167 gedacht gewesen. Durch einen Ausbau gebe es daher eine stärkere Verkehrsbelastung. Laut Texdorf würden vor allem Busse davon profitieren, die so einen besseren Zugang zu den Busparkplätzen in der Wasserstraße hätten.

Aus diesem Grund könnten die Anwohner bei entsprechenden Bauarbeiten nur geringfügig an den Kosten beteiligt werden. Für die Stadt selbst würden sich im gleichen Zuge die Kosten erhöhen.

Die Brückenstraße sei als Ausweichmöglichkeit im Falle einer Havarie ungeeignet, äußert sich Petra Lunow (Insel) dazu. Die SPD-Fraktion habe sich für die Sanierung der Brückenstraße und nicht für einen grundhaften Ausbau ausgesprochen, sagte Udo Schonert (SPD).

In der abschließenden Abstimmung stimmten zwei Ausschussmitglieder für das Vorhaben, zwei sprachen sich dagegen aus.