Genug Platz fÃ¼r alle ErstklÃ¤ssler

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Frankfurter Grundschulen haben auch im kommenden Schuljahr genug Platz für alle angehenden Erstklässler. Am Dienstag befasste sich der Bildungsausschuss mit den Aufnahmekapazitäten der acht Einrichtungen in Trägerschaft der Stadt. Demnach könnte es 18 neue Klassenzüge für bis zu 450 Schüler geben.

artikel-ansicht/dg/0/1/1545923/

Die Grundschulen Mitte und Erich Kästner sowie die Lennéschule können mit drei neuen ersten Klassen planen und maximal je 75 Schüler aufnehmen. Je zwei neue Jahrgänge mit bis zu 50 Schülern sind für die Grundschulen Am Botanischen Garten und Am Mühlenfließ in Booßen vorgesehen. Gleiches gilt für die Friedensschule und die Grundschule Astrid Lindgren. Letztere bietet als einzige Einrichtung in der Stadt eine flexible Eingangsphase für die Klassen 1 und 2 an und wird vier Flex-Klassen bilden. Eine neue erste Klasse wird zudem an der Grundschule Neuberesinchen eröffnet.

Laut Stadtverwaltung sind in diesem Jahr 451 Kinder im Einschulungsalter. Hinzu kommen 44 Kinder, die im vorigen Jahr zurückgestellt wurden. Zwei Kinder wurden vorzeitig eingeschult. Für dieses Jahr geht das Schulverwaltungsamt basierend auf den Erfahrungen der Vorjahre von einer Rückstellungsquote von 12 Prozent aus, weshalb mit 439 einzuschulenden Kindern gerechnet wird. Da mindestens 40 Kinder davon an den beiden freien Schulen aufgenommen werden dürften - Waldorfschule und Evangelische Grundschule - reiche die Kapazität aus. Pro Klasse sind bei entsprechender Raumgröße maximal 25 Schüler zulässig.