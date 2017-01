HandlungsfÃ¤hig vom ersten Monat an

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1545924/

Das hat es in Hoppegarten schon sehr lange nicht mehr gegeben, dass die Gemeinde mit einem beschlossenen, ausgeglichenen Haushalt ins neue Wirtschaftsjahr startet. Mit nur drei Gegenstimmen wurde der Etat von den Gemeindevertretern beschlossen. Zuvor waren in den Fachausschüssen noch etliche Anträge diskutiert worden und auch am Sitzungsabend selbst gab es weitere Vorschläge aus den Reihen der CDU.

"Wir haben einen ausgeglichenen Haushalt ohne die zuerst angedachten pauschalen Kürzungen im Kita-Personalbereich", sagte Bürgermeister Karsten Knobbe. Der "größte Brocken" der Ausgaben sei die Kreisumlage in Höhe von 9,6 Millionen Euro. Ausgaben von 33,393 Millionen Euro stünden Einnahmen von 33,562 Euro gegenüber. So ergebe sich ein "ordentliches Jahresergebnis" von 169 100 Euro. Etwa 19 Millionen Euro werden aus Steuern und Abgaben in die Haushaltskasse fließen. Dabei erbringt der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit fast neun Millionen Euro den Hauptanteil. Mit 11,7 Millionen Euro schlügen die Personalaufwendungen auf den Ausgaben zu Buche, hieß es. Mehrere Investitionsvorhaben stehen 2017 an, aber nicht für alle gibt es Geld. So waren im Haushalt zwar zwei Millionen Euro für den Bau einer Mensa in der Lenné-Schule und weitere drei Millionen für Sport- und Parkplatz vorgesehen, die aber sind nach einem Streichungsantrag aus der CDU zumindest gesperrt worden, wie der Bürgermeister einlenkte. Die Kosten für das Bauvorhaben der Hönower Feuerwache werden mit 600 000 Euro beziffert, wobei davon 420 000 Euro Fördermittel zur Verfügung stehen.

Auch die für die Sanierung des Auktionshauses im unmittelbaren Bahnhofsbereich geplanten 450 000 Euro sollten nach CDU-Willen gestrichen werden. Dafür gab es aber keine Mehrheit. Zumaldie Gemeinde auf Fördermittel in Höhe von 300 000 Euro zurückgreifen kann. In Hönow wird mit 525 000 Euro die Umverlegung der Brandenburgischen Straße vorangetrieben und mit etwa 170 000 Euro Brücken und Durchlässe im Grünzug erneuert.

Keine 20 000 Euro werden für das touristische Leitsystem Gartennachbarn in Vorbereitung der Internationalen Gartenausstellung bereitgestellt. Auch die 50 000 Euro für den weiteren Ausbau des Tourismusleitsystems darüber hinaus stehen nun nicht mehr drin. "Ein Tourismus, wie in mehreren Unterlagen beschrieben, existiert in Hoppegarten nicht", begründete die CDU. Das sah eine knappe Mehrheit der Gemeindevertreter ebenso.

Bürgermeister und Gemeindevertreter lobten Kämmerin Angelika Huhle und ihr Team für die Vorbereitung des Planwerks.