"Auslaufplatz fÃ¼r Hunde wÃ¤re artgerecht"

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Braucht Beeskow einen Auslaufplatz für Hunde? Dieser Wunsch wurde während der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses der Stadt geäußert. Eine Befürworterin ist auch Kristina Steyer. In einem Brief an das Oder-Spree-Journal schreibt sie: "Jeder der einen Hund besitzt, weiß wie wichtig es ist, das vor allem junge Hunde toben und herumrennen wollen und müssen, um ausgelastet zu sein und so zur Ruhe zu kommen. In Beeskow besteht Leinenpflicht. Wie und wo sollen Hunde, die oft mehrere Stunden zu Hause auf ihre Besitzer warten, bis sie von der Arbeit kommen, denn einem Stöckchen, Ball oder Frisbee nachjagen? Auf einem Auslaufplatz, im besten Fall durch einen Zaun gesichert, das wäre artgerecht. Und Passanten müssten keine Angst vor frei herumlaufenden Hunden haben."