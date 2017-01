Auszeichnung wÃ¤hrend der GrÃ¼nen Woche

artikel-ansicht/dg/0/

Sauen (MOZ) Am 27. Januar findet die große Abschlussveranstaltung der 25. Auflage des Bundeswettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft statt. Mit dabei in der Messehalle "CityCube" in Berlin während der Grünen Woche: Eine Delegation aus Sauen. Das 93-Seelen-Dorf auf der Gemeinde Rietz-Neuendorf hat sich im vergangenen Jahr gegen 2400 Teilnehmer durchgesetzt und Gold errungen im bundesweiten Wettbewerb - als einziges Dorf in ganz Brandenburg.