Ausstellung zur Geschichte der Sammlung

Eisenh√ľttenstadt (MOZ) Im Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR wird am 28. Januar um 11 Uhr die Ausstellung des Kunstarchivs Beeskow im Rahmen der dreiteiligen Präsentation "Schlaglichter. Sammlungsgeschichte(n)" eröffnet.

In Cottbus, Eisenhüttenstadt und Frankfurt werden zeitlich parallel Schlaglichter auf die Sammlungsgeschichten der beiden Museen und des Kunstarchivs geworfen, die sich als Auswahlkriterium vor allem an der Erwerbschronologie der Kunstwerke orientieren und so gesellschaftliche und kulturgeschichtliche Brüche anhand dreier Kunstbestände offenbaren.

Die Ausstellung ist bis zum 17. April zu sehen und ist dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 4 Euro.