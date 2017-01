Flammende Reden, vergnÃ¼gliche Stunden

artikel-ansicht/dg/0/

Schönwalde (MOZ) 150 Gäste werden erwartet, flammende Reden und vergnügliche Stunden, diesen Verlauf soll heute Abend der Neujahrsempfang des Wandlitzer Ortsteiles Schönwalde nehmen. Maria Brandt (SPD) lässt es sich auch 2017 nicht nehmen, als einzige Ortsvorsteherin der Gemeinde Wandlitz einen eigenen Neujahrsempfang zu initiieren, um Danke zu sagen. "Ich habe natürlich eine Rede vorbereitet, die sich aber in ihrer Länge nicht an den Vorjahren orientieren soll", sagte die Schönwalderin gestern schmunzelnd. Hintergrund dieser Bemerkung sind die teilweise überlangen Rück- und Vorschauen früherer Empfänge, die schon mal eine Stunde in Anspruch nehmen konnten. So wird es eine knackige Rückschau auf 2016 geben , verbunden mit zwei Ehrungen für besonderes Engagement in Schönwalde. In ihren Worten zum aktuellen Jahr wird die Ortsvorsteherin auf die Situation der Feuerwehr eingehen. Schönwalde sichert aktuell die Nachtbereitschaft für Basdorf ab, was auf die Dauer zu Belastungen führen kann. Als Gäste haben Landrat Bodo Ihrke sowie mehrere Landtags- und Bundestagsabgeordnete zugesagt.