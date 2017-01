Theater, Experimente, Sprachspiele

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Zu Beginn eines Jahres stehen Eltern und Schüler der 6. Klassen vor einer schwierigen Aufgabe. Es gilt zu entscheiden, welche weiterführende Schule die richtige ist. Am Freitag und Sonnabend öffnen in der Region zahlreiche Einrichtungen ihre Türen.

Die Oberschule am Rollberg in Bernau möchte diese Entscheidung mit Informationen zu Bildungsangeboten und Einblicken in das Schulleben unterstützen. Daher öffnet sie heute zwischen 14.30 und 17.30 Uhr für Interessierte die Türen. Es gibt Informationen zu den Möglichkeiten an der Schule, und die Ergebnisse der Projektwoche werden vorgestellt. Im Konferenzraum führen Schüler sowohl aus dem Grundschul- als auch aus dem Oberschulteil kleine Theaterstücke auf.

Die Fachbereiche informieren über Anforderungen und Projekte, in zahlreichen Kabinetten gibt es Gelegenheit zum Mitmachen und Ausprobieren. Auch für das leibliche Wohl der Gäste ist gesorgt. Der Grundschulteil informiert über die Arbeit in der Schuleingangsphase und das Angebot des Hortes.

Mit selbstgebackenem Kuchen begrüßen Elternvertreter und der Förderverein des Paulus-Praetorius-Gymnasiums in Bernau ihre Gäste zum Tag der offenen Tür am Sonnabend von 9 bis 12 Uhr. Lehrer sowie Schüler verschiedener Jahrgangstufen geben Auskünfte zum Unterricht und präsentieren ihr Fach. Die Schule berät zum Übergang in die Jahrgangsstufen 5 und 7 am Gymnasium. Hostessen bieten Führungen durch das Gebäude an und beantworten Fragen,

Die Tobias-Seiler-Oberschule Bernau bietet allen interessierten Eltern und Schülern am Sonnabend von 9.30 bis 12 Uhr die Möglichkeit, die Schule in der Zepernicker Chaussee 20 zu besuchen. Gemeinsam mit den Schülern gewähren die Schulleitung und die Lehrer einen Einblick in den facettenreichen Unterrichtsalltag. So spielen Fragen zum offenen Ganztagsbetrieb und zu Unterrichtsinhalten sowie Projekten eine zentrale Rolle.

In zwei Gebäuden präsentieren sich die einzelnen Fachbereiche und auch der Förderverein. Zum aktiven Mitmachen regen einzelne fachlich orientierte Schwerpunkte an. Beispielsweise können physikalische Experimente, verschiedene Sprachspiele und sportliche Fitnessübungen ausprobiert werden. Für das leibliche Wohl ist im Klassenzimmercafé gesorgt. Die Klassensprecher beantworten Fragen oder verweisen an kompetente Gesprächspartner.

Von 10 bis 13 Uhr lädt das Gymnasium in Wandlitz zum Tag der offenen Tür ein. In allen Räumen gibt es dabei etwas zu entdecken. Der Schulchor und die Schülerband präsentieren sich. Logikspiele und Experimente locken in die Fachräume Physik, Chemie und Informatik. In der Aula spielt die Musikschule Barnim Kurzkonzerte. Hindernisparcours, Tischtennis und Basketball laden in der Sporthalle zum Mitmachen ein.

Im Foyer stehen Mitglieder der Elternsprecherkonferenz und des Fördervereins für Fragen zur Verfügung. Schüler übernehmen die Führung durch die Einrichtung. Frische Crépes (Raum 220) sind im Angebot, die Schülerspeisung kann probiert oder der Imbiss am Kiosk in der Kelleretage getestet werden. Auch die Schulleitung steht für Fragen zur Verfügung.

Das Gymnasium und die Oberschule des Docemus Campus Blumberg (Blumberg, Schlossstraße 7a) öffnen ebenfalls am Sonnabend von 10 bis 14 Uhr ihre Pforten. Schülerguides führen die Besucher über den Campus, stellen die vielfältigen Projekte vor und berichten von ihren persönlichen Erfahrungen und dem Schulalltag.

Um 11 Uhr lädt Direktorin Brigitte Handschick alle Interessierten zu einer Informationsveranstaltung in die Aula ein, die von einem Bühnenprogramm der Schüler umrahmt wird. In der Schülerlehrküche sorgt die Koch-AG mit Wraps, Suppe und Kuchen für das leibliche Wohl der Besucher. Die Besucher erfahren alles über die neuesten "Schule macht fit!"-Aktivitäten und das Gesundheitskonzept der Docemus Privatschulen.