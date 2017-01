Romantische LiebeserklÃ¤rung nach 60 Jahren

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Mit einem prompten "Ja", einem liebevollen Kuss und ihrer Unterschrift versprachen sich Brigitte (79) und Siegfried Laatsch (81) mit einem Tränchen im Auge gestern vor Dutzenden Zeugen, in Freude und Leid immer zueinander zu stehen. Die Trauzeremonie besiegelt ihre Liebe, die schon 60 Jahre hält. Das Angermünder Paar gab sich an ihrem Diamantenen Hochzeitstag noch einmal symbolisch das Ja-Wort, das am 19. Januar 1957 der Auftakt für einen langen gemeinsamen Lebensweg war. Fünf Kinder sind aus dieser Ehe hervorgegangen und inzwischen gehören auch sieben Enkel und neun Urenkel dazu. Sie alle hatten dem Jubelpaar anlässlich des seltenen Hochzeitstages eine besondere Überraschung bereitet, einen Tag, der so unvergesslich werden sollte, wie die Hochzeit vor 60 Jahren. Brigitte und Siegfried Laatsch wurden von einer Kutsche abgeholt. In der Sportlerklause wurden sie von ihrer großen Familie an einer langen Festtafel schon erwartet. Ein Akkordeonspieler begleitete die Begrüßung so wie vor 60 Jahren. Schließlich hatte Siegfried Laatsch, der als Maurer und Brigadier im Landbaukombinat Angermünde arbeitete, einst auch Musik gemacht und früher selbst zu Hochzeiten aufgespielt. Ehefrau Brigitte, in Angermünde geboren, arbeitete als Reinigungskraft in einer Schule.