Hilfe gegen FuÃŸschmerzen

Seelow (MOZ) Wenn der Schuh mal drückt, kann das unangenehme Folgen haben. "Die häufigste Ursache für eine Vorderfußdeformität ist falsches Schuhwerk. Deshalb betrifft das Problem zu 80 bis 90 Prozent Frauen", erklärt Tino Streidt, Facharzt für Orthopädie und Chirurgie am Lutherstift in Seelow.

Rund 30 Interessierte waren am Mittwoch zu seinem Vortrag im Krankenhaus gekommen, um mehr über Behandlungsmöglichkeiten bei Verkrümmungen der Fußknochen zu erfahren. Betroffen seien davon etwa 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung, so Streidt. Beim Ballenzeh, einer der häufigsten erworbenen Deformitäten, wölbt sich der Mittelfußknochen des großen Zehs nach außen und erzeugt ein so genanntes Überbein. Nicht immer müsse gleich operiert werden, betont der Facharzt. Alternativ könne eine Behandlung mit speziellen Schuhen oder Einlagen und Physiotherapie sinnvoll sein. Hilft das nicht und verursacht die Fehlstellung Schmerzen sowie Probleme beim Laufen, sei ein Eingriff aber sinnvoll.

"Ziel ist keine kosmetische Verschönerung, sondern dem Patienten die Beschwerden zu nehmen", ergänzt Chefarzt Dr. Andreas Engelbert. Auch Hammer- oder Krallenzehen und Arthrose in den Zehgelenken führen häufig zu Problemen. Je nach Erkrankung und Schweregrad gebe es verschiedene OP-Methoden, die das Lutherstift durchführt, erklärt Streidt. Welche Behandlung sinnvoll sei, müsse im Einzelfall geklärt werden. Dafür biete das Krankenhaus ambulante Sprechstunden an.

Eine Frau berichtete, dass sie mit einem Hammerzeh nach Berlin geschickt wurde. "Wir merken immer wieder, dass ansässige Ärzte nicht wissen, welches Spektrum wir abdecken", sagt Pressesprecher Peter Heyse. Deshalb plant das Lutherstift in diesem Jahr noch weitere Informationsveranstaltungen.

Präoperative Sprechstunde für Patienten mit Vorderfußdeformitäten: Klinikambulanz, Di und Do, 10 bis 13 Uhr, vorherige Anmeldung unter 03346 877670.