Barrierefreiheit, Radwege und Turnhallen

Hauptaufgabe der Mitglieder, wie auch in den Jahren zuvor, wird die Begleitung von aktuellen Bauvorhaben sein. So wird es regelmäßige Beratungen zu begonnenen und anstehenden Maßnahmen geben, so Ausschussvorsitzender Wolfgang Skor (SPD). Darunter fallen etwa der Kita-Neubau in Lüdersdorf sowie das Gemeindezentrum in Frankenfelde und die Ortsverbindungsstraße zwischen Haselberg und Frankenfelde.

Weiterhin werden sich die Mitglieder mit dem Thema Barrierefreiheit beschäftigten. Denn nicht nur im Wriezener Seniorentreff "Plauderstübchen" sollen barrierefreie Sanitäreinrichtungen entstehen, sondern auch der Zugang zum Rathaus soll barrierefrei gestaltet werden. Welche Gegebenheiten dafür zu beachten sind, darüber soll in den Sitzungen beraten werden, so Skor.

Ein Thema, welches gerade im Frühjahr beziehungsweise bei größeren Mengen Regen wieder stärker in den Vordergrund treten wird, ist die Teich- beziehungsweise Regenentwässerung in Lüdersdorf. Dort kommt es derzeit regelmäßig zu Havarien.

Für den Schulsport und die Nutzer der Sportvereine wird die Sanierung der Turnhalle "Am Schützenplatz" entscheidend sein. Für den Ausschuss ein weiteres Diskussionsthema.

Gerade vor dem Hintergrund der umfangreichen Bauarbeiten an der B 167, wird auch die Kreisstraße 6436 eine Rolle spielen, da zu erwarten ist, dass der Verkehr, bei einer Vollsperrung, zwischen Rathsdorf und Wriezen anwachsen wird. Dort plant der Landkreis den Radweg bis nach Altranft zu schließen. Gleiches gilt für den Radweg an der Frankfurter Straße in Richtung Vevais.

Auseinandersetzen wollen sich die Ausschussmitglieder zudem mit der Konkretisierung der Fördermöglichkeiten, informiert der Ausschussvorsitzende. Weiterer Austausch soll mit Unternehmen und anderen Einrichtungen mit Besuchen vor Ort erfolgen.

Im Bereich Stadtentwicklung und Wohnraum wird es um bauliche Missstände, etwa um unbefestigte Straßen, Grünflächen und Gehwege gehen und wie diese beseitigt oder instandgesetzt werden können. Um das Ziel Einwohnerzahl 8000+ zu erreichen, will sich der Ausschuss damit beschäftigen, wo mittelfristig Bauplanungsrecht geschaffen werden soll.

Eine Rolle wird auch der Energiewandel spielen. Für Beratungen soll der Energiemanager hinzugezogen werden. Dort steht etwa im Vordergrund, wie das kommunale Energieentwicklungskonzept optimiert werden kann. Vorgesehen ist zudem, auf die Ergebnisse des Ausschusses im Amtsblatt hinzuweisen.