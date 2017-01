Vorfreude auf den Unruhestand

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) 25 Jahre sind eine lange Zeit. Immerhin ein Vierteljahrhundert, in dem Jürgen Behnke als Schulleiter der Frankfurter Sportschule tätig war. Am 1. Februar geht der Pädagoge, der zudem ehrenamtlicher Vizepräsident des Frankfurter Handball-Clubs ist, offiziell in den Ruhestand.

Liebt das Reisen: J├╝rgen Behnke wird nach 25 Jahren als Leiter der Sportschule am Freitag in einer Woche in den Ruhestand verabschiedet. Wer die Nachfolge antritt, ist noch nicht bekannt. © Michael Benk

Bevor Jürgen Behnke die Leitung der Eliteschule des Sports übernahm, war er seit 1974 an der 13. und 22. Polytechnischen Oberschule als Lehrer mit Spezialfach Mathematik tätig. Und auch an seinem letzten Arbeitstag nächsten Freitag kurz vor den Ferien wird er es sich nicht nehmen lassen, noch eine letzte Mathestunde zu geben, bevor er offiziell verabschiedet wird.

Nur wenige wissen, dass er einst aus dem deutschlandweit bekannten Örtchen Himmelpfort unweit von Fürstenberg/Havel in die Oderstadt kam. Noch weniger bekannt ist, dass sich ausgerechnet in seinem Elternhaus die allerorts bekannte Poststelle befand, in der der Weihnachtsmann Jahr für Jahr mittlerweile aus ganz Deutschland mit Briefen und Wunschzetteln förmlich zugeschüttet wird.

Ab Februar soll es nun, wenn es nach dem Wunsch des 65-Jährigen geht, im Hause des dreifachen Vaters endlich etwas ruhiger zugehen. Doch ob das gleich so perfekt klappen wird, steht erst einmal in den Sternen. Schließlich freut er sich jetzt erst einmal darauf, dass er im Februar Opa wird. "Aber mit meiner Frau Birgit, die mir in all den vielen Jahren immer ein wunderbarer und verständnisvoller Rückhalt war, will ich mich jetzt endlich unserem gemeinsamen Hobby, dem Reisen, widmen. Und da haben wir uns für den Sommer gleich mal drei Wochen Australien vorgenommen."

Schöne Momente seiner Tätigkeit waren für Jürgen Behnke: "Wenn die neuen Schüler mit begeisterten Augen und hochmotiviert für ihren Sport an unsere Schule kommen. Aber auch, wenn sie nach dem 13. Schuljahr unsere Eliteschule mit dem Abitur in der Tasche als reife Menschen wieder verlassen. Da freut man sich zusammen mit dem großen Team unseres Schule-Leistungssport-Systems, wozu auch die Mitarbeiter unserer Wohnheime und des Olympiastützpunkts gehören, an dieser guten Entwicklung einen Anteil zu haben."

Überhaupt hat der 65-Jährige großen Respekt davor, "wie unsere Schüler die hohe Belastung von Abitur und Leistungssport letztlich meistern. Schließlich bringt diese Mehrfachbelastung mit Schule, Internatsleben, Training, Wettkämpfen mit Reisestress sowie Erfolgen oder Misserfolgen weitaus höhere Belastungen mit sich, als sich manch Außenstehender vorstellen kann." Trotzdem funktioniert es, "denn regelmäßig haben wir Schüler, die ihr Abitur mit 1,0 abschließen. Zudem werden Jahr für Jahr zirka 60 nationale und zahlreiche internationale Titel von unseren Sportlern erkämpft."

Und für sein Ehrenamt im FHC-Präsidium wünscht sich Jürgen Behnke, "dass die Handballerinnen wieder Schritt für Schritt an die großen Frankfurter Traditionen in dieser Sportart anknüpfen können." Als aktuelle Schwerpunkte sieht er zunächst den Klassenerhalt in der 3. Liga Ost der Frauen. Wichtig wäre für ihn außerdem die weitere Stabilisierung dieser jungen Mannschaft und deren sinnvolle Ergänzung mit gestandenen Führungsspielerinnen, die im Spiel mit ihren Wettkampferfahrungen die gut ausgebildeten Sportschülerinnen führen. Nur so sei in absehbarer Zeit der Aufstieg in die zweite Bundesliga möglich.

"Außerdem werde ich mich dafür einsetzen, dass es familiärer im FHC zugeht, endlich ein regelmäßiges Vereinsleben zustande kommt, bei dem die Mitglieder sich mit einbringen und bei der Organisation selbst mit anpacken", erklärt der künftige Ruheständler und ahnt wohl, dass es durch die vielen Aufgaben seines Ehrenamtes wohl doch eher ein Unruhestand wird...