LektÃ¼reprojekt auf FranzÃ¶sisch

Rüdersdorf (MOZ) Thea Lange und Vivienne Michehl aus der Klasse 10.1 des Heinitz-Gymnasiums sind Teilnehmerinnen des AbiBac-Zweiges - dort legt man das Abitur auch in französischer Sprache ab. Sie organisierten ein Autorengespräch und berichten nun darüber. Kürzlich hatte diefranzösische Autorin Clémentine Beauvais mit zwei Vertretern des Institut Français das Heinitz-Gymnasium in Rüdersdorf besucht, um ihr Buch "Les Petites Reines" ("Die kleinen Königinnen") vorzustellen. Das Buch war für den Prix des Lycéens allemands nominiert worden. "Das ist ein Lektüreprojekt, welches es Tausenden von Schülerinnen und Schülern ermöglicht, französische Jugendautoren zu treffen, auf Französisch ihre Eindrücke zu teilen und sich für ihr Lieblingsbuch zu entscheiden", schreiben Thea Lange und Vivienne Michehl.

Um die Stimmung am Besuchstag aufzulockern, begann die Veranstaltung mit einem Buffet, das passend zum Anlass in Blau, Weiß und Rot dekoriert worden war. Hier hatten Französischlehrer, Schüler und Schülerinnen der Klasse 10.1 die Möglichkeit, mit Clémentine Beauvais ins Gespräch zu kommen. Da am Besuchstag auch ihr Geburtstag war, bekam sie ein Ständchen. Wenig später begann der offizielle Teil der Veranstaltung, bei dem die Autorin über ihre Kindheit, die Arbeit und natürlich auch über ihr Buch berichtete, daraus vorlas und Fragen beantwortete. "Insgesamt erlebten wir informative Stunden, erhielten viele interessante Einblicke und betrachten das Buch dank des neuen Hintergrundwissens aus einer ganz anderen Perspektive", heißt es.