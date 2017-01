Vier machen sich stark fÃ¼r Bombardier

artikel-ansicht/dg/0/

Es geschieht eher selten, dass sich Vertreter von vier Parteien treffen, die im Bundestag selten an einem Strang ziehen, und dass nach dem Treffen auch noch Einigkeit herrscht. Bei der von Harald Petzold (Die Linke) initiierten Runde war dies am Donnerstag in Berlin der Fall. "Es ist ganz wichtig, dass wir uns parteiübergreifend darum kümmern, dass die Produktion von Bombardier in Hennigsdorf erhalten bleibt", unterstrich nach dem Treffen der CDU-Abgeordnete Uwe Feiler. Das sähen auch Annalena Baerbock (Grüne) und der Uckermärker SPD-Abgeordnete Stefan Zierke so. Ziel ist es, dass die vier Bundestagsabgeordneten möglichst zeitnah ein Gespräch mit der deutschen Bombardier-Spitze führen. Laut Feiler sei dazu von dort Bereitschaft signalisiert worden. Am 7. Februar soll sich entscheiden, wann die Zusammenkunft stattfindet. "Auf jeden Fall möchten wir mit der Bombardier-Leitung vor Ort, also in Hennigsdorf, sprechen", unterstreicht Feiler die Bedeutung dieses Standorts.

Im Hennigsdorfer Werk arbeiten etwa 500 von 2 300 Beschäftigten in der Produktion. Nach bislang vom Konzern nicht bestätigten, aber auch nicht dementierten Angaben des Betriebsrats soll die Produktionsstätte bis Ende 2018 geschlossen werden. Derzeit kämpft die Politik auf allen Ebenen bis hin zu Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) um den Erhalt der Arbeitsplätze bei Bombardier. Die Rede ist von bis 2 500 Stellen, die an den sieben deutschen Standorten wegfallen sollen.

Keinen Erfolg hatte der Linken-Politiker Petzold hingegen mit seiner ursprünglichen Idee. Er wollte seine Kollegen von der politischen Konkurrenz dazu bewegen, sich gemeinsam fürs nochmalige Aufschnüren des Bundesverkehrswegeplans einzusetzen. Werde die Schiene gestärkt, helfe das auch der Zugbranche. Unter anderem sprach Pätzold eine Taktverdichtung des Regionalexpresses Berlin-Rostock an. Feiler sieht das skeptisch: "Die Bestellung von Regionalexpressen ist Länder-, nicht Bundessache." Er vertritt die Meinung, dass das rot-rot regierte Brandenburg die vom Bund gezahlten Regionalisierungsmittel ineffektiv einsetze, indem davon 20 Prozent in den Schülerverkehr fließe.

Bei einem Besuch am Donnerstag im Bautzener Bombardier-Werk hat DGB-Chef Reiner Hoffmann auch die Deutsche Bahn bezüglich der Auftragsvergabe in die Verantwortung genommen.