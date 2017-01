artikel-ansicht/dg/0/

"Es hilft uns auf Dauer nicht weiter, wenn Panzer auf beiden Seiten der Grenze auf und ab fahren." Vor allem mit dieser Äußerung zu der kürzlich erfolgten Stationierung einer US-Panzerbrigade in Polen, hatte Brandenburgs Regierungschef Irritationen ausgelöst. Zahlreiche polnische Medien berichteten darüber. Weil Woidke zudem anmahnte, dass man auch mit Russland im Dialog bleiben müsse, hatte die CDU eine außenpolitische Debatte im Potsdamer Landtag gefordert.

Mit der Frage, "Ob Sie noch den klaren Kompass besitzen?", wandte sich CDU-Fraktionschef Ingo Senftleben an Woidke, zumal dieser ja auch der Polen-Beauftrage der Bundesregierung sei. Zuvor hatte Senftleben betont, dass zwar auch seine Partei an der Freundschaft mit Russland interessiert sei, dass dies aber "keine Freundschaft zu dem Preis ist, dass wir unsere polnischen und baltischen Freunde im Stich lassen und verraten".

Der CDU-Landeschef hob hervor, dass die Stationierung der Nato-Truppen in Reaktion auf die russische Annexion der Krim, den Krieg in der Ostukraine und auf ausdrücklichen Wunsch von Polen und anderen östlichen Nato-Ländern erfolge. "Niemand anderes hat die Tür zu einem europäischen Haus zugeschlagen, als Putin", meinte er.

Die SPD-Abgeordnete Klara Geywitz begrüßte zunächst den auf der Tribüne sitzenden Botschafter Andrzej Przylebski demonstrativ auf Polnisch und legte anschließend dar, dass Brandenburg von der Europa-Universität in Frankfurt (Oder) über die Zusammenarbeit der Polizei und Staatsanwaltschaften bis hin zu vielen Kontakten von Schulen und Vereinen ein Motor der Beziehungen zu Polen sei. Und zu einem zweiten Jalta, bei dem über die Köpfe der Osteuropäer hinweg entschieden worden sei, dürfe es nicht kommen.

Dennoch dürfe man die Frage "Wie hältst Du es mit Moskau?" nicht mit Schwarz-Weiß-Denken beantworten. "Ein guter Außenpolitiker muss sowohl Polen-Versteher als auch Russland-Versteher sein", erklärte Geywitz. Sie gab zu bedenken, dass die gegenseitigen Sanktionen zwischen dem Westen und Russland "bis zum märkischen Bauern wirken". An den linken Koalitionspartner gewandt, sagte sie dagegen, wer sich mit dem Plakat "Ami go home" vor eine Kaserne stelle, könne schnell mit einem Problem aufwachen. "Denn wir Deutsche leben momentan noch ganz gut von der Friedensdividende, die die Amerikaner für uns bezahlen".

Lob bekam Woidke ausgerechnet von einer Seite, von der es am wenigstens gewollt haben dürfte. Mit seiner Kritik an den Panzern und der Mahnung, mit Russland im Dialog zu bleiben, habe Woidke "den Nagel auf den Kopf getroffen", sagte Alexander Gauland. Der AFD-Fraktionschef bezeichnete es als "zu billig, Russland allein dafür verantwortlich zu machen, zur Großmachtpolitik zurückgekehrt" zu sein. Denn die Amerikaner hätten nie auf diese Rolle verzichtet, während der Westen in den 1990er-Jahren die damalige Schwäche Russlands ausgenutzt habe, um die Nato nach Osten auszudehnen.

Christoph Schulze (BVB/Freie Wähler)warf daraufhin ein, dass die osteuropäischen Staaten freiwillig der Nato beigetreten seien. Gauland betreibe "Geschichtsklitterung", wenn er dies nicht berücksichtige.

Linken-Fraktionschef Ralf Christoffers erklärte, dass es seiner Partei um die Frage gehe, ob die Stationierung von Panzern das geeignete Mittel sei, um die gegenwärtigen Konflikte in Europa zu überwinden. Der Grüne Axel Vogel erklärte, Woidke dürfe sich über den Beifall der neuen deutschen Rechten zu seinen Äußerungen nicht wundern.

Woidke selbst bezeichnete den Vorwurf, dass er nicht genügend Verständnis für polnische Ängste gegenüber Russland habe, als "absoluten Unsinn". Polen poche zu Recht auf die Einhaltung der Verteidigungszusagen der Nato. Trotzdem müsse "die Abwärtsspirale zu mehr Misstrauen, Aggressionen, nationalen Egoismen und Gewalt in Europa unterbrochen werden". Dass sich die Menschen große Sorgen darüber machten, sei "überall zu spüren". Dauerhaften Frieden in Europa könne es nur mit und nicht gegen Russland geben.

Polens Botschafter Andrzej Przylebski, der die Debatte von der Zuschauertribüne aus verfolgte, sagte im Anschluss, jetzt sei die Intention Woidkes geklärt. "Ich bin beruhigt."