Ausstellung zieht an den Markt

Insgesamt 62 000 Euro sind für den Umbau von Räumen im Gebäude Markt 5 sowie die eigentliche Gestaltung der Ausstellung veranschlagt. Drei Viertel der Summe - 46500 Euro - fließen an Fördermitteln aus dem Leader-Programm. Den Rest will die Stadt als Eigenanteil beisteuern. Die gute Nachricht aus dem Landesamt für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung über die Bewilligung der Fördermittel habe die Stadtverwaltung bereits im November vergangenen Jahres erhalten, sagte Hauptamtsleiterin Carola Hoheisel auf Nachfrage. Die Baugenehmigung für das Vorhaben liege ebenfalls vor. "Der Förderbescheid läuft bis Ende 2018. Unser Ziel ist aber, das möglichst bereits in diesem Jahr umzusetzen." Grundlage dafür ist ein Beschluss der Fürstenberger Stadtverordneten. Allen voran die CDU-Fraktion hatte wiederholt darauf gedrungen, die historische Sammlung wieder öffentlich zugänglich zu machen. Bislang lagern Ausstellungsstücke und historische Dokumente, die für die neue Schau in Betracht kommen, im ehemaligen Forstmuseum an der Rathenaustraße, was ihrem Zustand jedoch nicht unbedingt zuträglich ist. Auch sind sie dort nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Am Markt 5 soll die heimatgeschichtliche Sammlung in Räume vis-a-vis der Touristinformation einziehen, in denen sich derzeit noch der Revierposten der Polizei befindet. Dazu laufen Hoheisel zufolge derzeit Gespräche. Sicher sei aber, dass der Revierposten im gleichen Haus bleibe, sagte die Hauptamtsleiterin.

Um ein Ausstellungskonzept zu erarbeiten, die Schau grafisch und textlich zu gestalten und Exponate für die Vitrinen auszuwählen, will sich die Stadt externen Sachverstandes bedienen. Wie auch die erforderlichen Baumaßnahmen werden diese Leistungen ausgeschrieben. Zusätzliches Personal, um die fertige Ausstellung anschließend zu betreuen oder Interessierten weiterführende Erläuterungen zu geben, ist allerdings nicht eingeplant. Die Einsehbarkeit von außen soll durch eine große Glastür gewährleistet werden, so dass die Mitarbeiterinnen der Touristinformation die Ausstellung mit im Blick haben können. Weitere Aufgaben, wie beispielsweise Führungen, sollen ihnen aber nicht übertragen werden. "Inhaltlich wollen wir eine attraktive Ausstellung, die sich der Besucher aber auch ohne weitere Erläuterungen alleine erschließen kann", so Hoheisel weiter.