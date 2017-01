Goldene und diamantene Konfirmationen

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) Die Evangelische Kirchengemeinde Storkower Land führt in diesem Jahr am 14. Mai um 14 Uhr Konfirmationsjubiläen durch. Zur goldenen Konfirmation sind all jene eingeladen, die im Jahr 1967 konfirmiert wurden. Zur diamantenen Konfirmation werden alle begrüßt, die bereits zehn Jahre zuvor - also 1957 - konfirmiert wurden. Im Anschluss an die Veranstaltung wird es die Möglichkeit zum Austausch an einer Kaffeetafel geben.