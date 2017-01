Vorstand leicht verjÃ¼ngt

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Die Ortsgruppe Angermünde des Brandenburgischen Seniorenverbandes (BSV) hat am Mittwoch seinen neuen Vorstand gewählt. Ausschließlich Frauen bestimmen auch in den nächsten zwei Jahren den Kurs, allerdings mit starkem Rückenhalt.

72 Mitglieder hat der BSV und wirkte bei der Versammlung im Haus der Generation dennoch wie eine große Familie. Man hilft sich gegenseitig. Auch Mitglieder, die nicht im Vorstand sind, bringen sich mit ihren Stärken und Talenten ein, war dem Rechenschaftsbericht der Vorsitzenden Edelgard Dolch zu entnehmen. Bei dem steigenden Altersdurchschnitt ist gegenseitige Unterstützung auch unumgänglich. Zwei Drittel der Mitglieder sind zwischen 75 und 89 Jahren alt. Vier sind bereits über 90 und nur fünf unter 70 Jahre alt.

"Wir wollen für unsere Mitglieder ein schönes Erlebnis schaffen. Das heißt, unsere Mitglieder sollen sich in unserem Verband wohl fühlen. Sie sollen Gelegenheit haben, ihre Fragen und Probleme anzubringen. Alle sollen die Möglichkeit haben, sich geistig, kulturell, sportlich, künstlerisch und touristisch zu betätigen", sagte Edelgard Dolch. Diese Ziele spiegelten sich im Programm der vergangenen beiden Jahre wider. Es gab Reisen und Ausflüge, zum Beispiel zum Kaiserbahnhof Chorin, zum Ökohof Brodowin, zum Landtag in Potsdam oder es ging auf eine Wanderung zum Pferdestall in Sternfelde. Fahrten führten auch nach Lychen, Brüssow und Berlin. Beliebt sind die regelmäßigen Spielenachmittage, der Bowlingnachmittag und Geburtstagsrunden. Jubilare und Kranke werden besucht. Im Februar feierte der BSV seinen 25. Gründungstag und im März den Frauentag. Es gab medizinische Vorträge, ein Gartenfest und einen plattdeutschen Nachmittag zur Seniorenwoche.

"Am 23. März stellte sich ein junger Mann bei uns vor, der Bürgermeister von Angermünde werden wollte", hieß es im Rechenschaftsbericht. Im November war Frederik Bewer als neu gewählter Bürgermeister erneut bei den BSV-Senioren zu Gast. Er beantwortete Fragen und berichtete über die Stadtentwicklung. Bei der Wahlversammlung am Mittwoch war er auch wieder anwesend. "Die Zeit musste ich mir trotz meines derzeitigen 14-Stunden-Tages nehmen", meinte er und dankte sowohl der Vorsitzenden als auch den Mitgliedern für ihre Arbeit. Der Bürgermeister machte anhand einer kleinen Geschichte von tausenden Schneeflocken, die einen Ast brechen, deutlich, wie viel Gewicht auch der Einzelne in der Gesellschaft hat.

"Wir haben so viel Potenzial im Ortsverband. Wir könnten zwei Vorstände wählen", meinte Versammlungsleiter Alfred Wendt. "Aber einige müssten mehr Verantwortung übernehmen." Damit sprach er der Vorsitzenden Edelgard Dolch aus dem Herzen, die trotz Krankheit und ihres baldigen 80. Geburtstages in Ermangelung eines Nachfolgers für die nächsten zwei Jahre wieder kandidierte.

Schweren Herzens verabschiedet wurden am Mittwoch aus dem Vorstand Edith Klemke und Irmhilt Wendel, die viele Jahre fleißige Mitstreiter waren, wie es hieß. Als Nachfolgerinnen kandidierten Eleonore Eggert und Marianne Thiele für den neuen Vorstand. Auch Edelgard Dolch und ihre Stellvertreterin Gretel Schmidt sowie Edeltraud Matz, Gerda Niedbala und Doris Markurt wurden einstimmig in den Vorstand gewählt. Als Kassenprüfer erhielten auch Peter Schröder und Christa Teschwieder das Vertrauen der Mitglieder.

Auch 2017 ist das Programm des BSV vielseitig gefüllt. Bereits am 25. Januar findet die diesjährige Winterwanderung zum Pferdestall statt, für die sich am Mittwoch spontan 38 Mitglieder anmeldeten. Im Anschluss daran wird im Rathaus zum Bürgermeistergespräch eingeladen. Auch Sternen-Fans konnten sich schon in eine Liste eintragen. Sie werden von Siegfried Dolch, einst Astronomielehrer, geführt und bei guter Sicht kurzfristig über den Termin verständigt. Wenn es kalt ist, gibt es Glühwein.