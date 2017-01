Meisen sind Sorgenkinder

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Über 5200 Menschen haben in Brandenburg die Zählaktion des Nabu, die Stunde der Wintervögel vom 6. bis 8. Januar, unterstützt und über 155 000 Vögel gezählt. Im Barnim haben 501 Vogelfreunde teilgenommen und 15 273 Vögel in 339 Gärten gezählt. Über 100 Menschen haben in diesem Jahr mehr teilgenommen. Am häufigsten wurde der Haussperling gesehen. Allein im Barnim 1758 Exemplare. Allerdings nur in knapp 60 Prozent der Gärten.

artikel-ansicht/dg/0/1/1545942/

Um zu verstehen, welche Entwicklung in den Populationen daraus abzuleiten sind, sollte man auf die Vogelarten achten, die in den meisten Gärten gesehen worden sind, sagt Andreas Reichling vom Nabu Eberswalde. "Nur bei den zahlenmäßig häufig vorkommenden Vögeln lassen sich Trends herauslesen", sagt Reichling. Das heißt im Falle des Hausspatzes, er tritt in größeren Gruppen auf, aber seltener als andere Arten. An der Anzahl von zwei Baumläufern, die im Barnim gesichtet wurden - was einen Anstieg von 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet - lassen sich beispielsweise keine nennenswerten Rückschlüsse ziehen. "Die Datenmenge ist nicht groß genug", so Reichling. Es bedeute allerdings, dass der Baumläufer ein seltener Gast im Barnim ist. Im Übrigen in ganz Brandenburg - in diesem Jahr wurden gerade mal 15 Exemplare gezählt. Im Grunde sind nur von der Hälfte der 67 gesichteten Arten mehr als 40 Stück gezählt worden. "Für die versteckt lebenden Vogelarten eignen sich andere Zählmethoden besser", sagt Reichling.

Anders sei das bei den in fast in allen Gärten vertretenden Meisenarten wie Kohl- und Blaumeise - immerhin wurden 1445 Kohlmeisen in 254 Gärten gezählt, also in 89 Prozent der Orte. Betrachtet man ganz Brandenburg ist die Kohlmeise mit 18 500 Tieren die am zweithäufigsten gezählte Art. Bei der Blaumeise waren es 954 Exemplare im Barnim, in Brandenburg etwas über 11 100 Stück. Der Trend geht aber leider zu einer sinkenden Zahl der Meisen. Von 2016 auf 2017 hat sich ihre Population um 30 Prozent verringert. "Das ist leider ein Trend, der teilweise seit mehreren Jahren anhält", sagt Reichling.

Anders bei der Amsel. Die Zahl der Tiere war ebenfalls zurückgegangen. In diesem Jahr konnten in Brandenburg 13 900 Stück gezählt werden, in 2016 11 700 bei ähnlicher Zähler-Beteiligung. "Ihr Bestand hat sich in diesem Jahr erholt", so der Experte. Die Art wurde durch einen Virus stark dezimiert. Auch beim Grünfink wurden immer wieder Verluste registriert. "Da ist auch keine Besserung in Sicht." Katastrophale Bestandseinbrüche habe es bei keiner Art gegeben.