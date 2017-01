GerÃ¤tehaus fÃ¼r Feuerwehr in Lietzen

artikel-ansicht/dg/0/

Lietzen (MOZ) Der Bau des Feuerwehrgerätehauses in Lietzen rückt etwas näher. Denn die Gemeindevertreter bleiben an dem Thema dran und machen sich für einen baldigen Baubeginn stark. Sie haben einstimmig in ihrer Sitzung am Donnerstagabend beschlossen, einen förderunschädlichen, vorzeitigen Maßnahmenbeginn zu beantragen. Das bedeutet, dass der Bau des Gerätehauses beginnen kann, obwohl der Fördermittelantrag für das kommunale Infrastrukturprogramm noch nicht entschieden ist.