Alter Birkenhof abgerissen

LĂŒdersdorf (MOZ) Nun ist der alte Birkenhof in Lüdersdorf nur noch Schutt und Asche. Am Donnerstag haben die Arbeiter der zuständigen Baufirma Tief-, Straßenbau und Umwelt GmbH aus Müncheberg die letzte Wand eingerissen.

Platz machen fĂŒr Neues: Der Bagger entsorgt das Wellblechdach des alten Birkenhofs. In den kommenden Tagen soll die FlĂ€che freigerĂ€umt werden. © MOZ/Katrin Hartmann

Insgesamt vier Container mit alten Baumaterialien aus dem Innenraum, vom eingefallenen Wellblechdach sowie dem alten Dachstuhl kamen zusammen. Ein Container davon wurde zudem mit Grünschnitt bestückt, der das Gelände zugewuchert hatte.

Die Überreste der alten Wände werden nun in Lkws abtransportiert. Erst dann kann das Fundament in Angriff genommen werden, so die Arbeiter. Da der Boden kontaminiert ist, muss der Bauschutt des Bodens als Sondermüll abtransportiert werden.

Die Stadt Wriezen teilte indes auf ihrer Internetseite mit, dass die erforderlichen Genehmigungen und Untersuchungen für den ehemaligen Gasthof eingeholt beziehungsweise durchgeführt wurden. Die Wand zum aktuellen Kita-Gebäude haben die Arbeiter vorerst stehen lassen. Dort sei die Gefahr zu groß, dass das Haus beschädigt werden könnte.

Der enge Zeitplan sieht vor, so die Stadt, noch in diesem Jahr die neue Kindertagesstätte für zirka 80 Kinder zu errichten.