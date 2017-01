Europa-UniversitÃ¤t hat Haushaltskrise Ã¼berwunden

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt(Oder) (MOZ) Es waren gute Nachrichten, die Viadrina-Präsident Alexander Wöll beim Neujahrsempfang der Europa-Universität am Donnerstagnachmittag im Audimax zu verkünden hatte. "Bis 2018 ist die finanzielle Lage der Viadrina stabil", sagte er in seiner Ansprache. 2015 sei die Universität von der Haushaltskrise "kalt erwischt" worden, 2016 habe man sie mit vereinten Kräften in den Griff bekommen, das Jahr mit einem positiven Ergebnis ab- und eine solide Planung für 2017 beschließen können.