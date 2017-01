Pflanzenwissen in Deutsch und Polnisch

artikel-ansicht/dg/0/

Buckow (MOZ) Am 28. und 29. Januar findet im Umweltbildungszentrum Drei Eichen eine deutsch-polnische Fachtagung zum Thema "Menschen und Pflanzen" statt. Diese richtet sich nicht nur an Umweltpädagogen und Lehrer, sondern an alle Naturwissen-Interessierten.