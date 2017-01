Mehr Jobs im Gastgewerbe trotz Mindestlohn

artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (OGA) Zwei Jahre nach der Einführung des Mindestlohns zieht die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) eine positive Bilanz der gesetzlichen Lohnuntergrenze für den Landkreis Oberhavel. Niemand spreche mehr von einem "Schreckgespenst", sagte der NGG-Geschäftsführer für Berlin und Brandenburg, Uwe Ledwig, am Donnerstag. Arbeitgeber, die den Mindestlohn vor zwei Jahren noch als "Job-Killer" und "Konjunktur-Bremse" bezeichnet hätten, seien inzwischen "kleinlaut geworden und in der Realität angekommen". Denn nach Untersuchungen des Pestel-Institutes aus Hannover ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Stellen im Landkreis seit der Einführung des Mindestlohnes nicht gesunken, sondern um knapp drei Prozent auf insgesamt 56 100 gestiegen. Die Studie hatte die NGG in Auftrag gegeben.