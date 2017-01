Zur Halbzeit mehr als 2000 Stimmen

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Von den 26101 Schwedtern, die zur Abstimmung über die Vorschläge zum Bürgerbudget berechtigt sind, haben in den ersten zwei Wochen mehr als 2300 Stimmzettel eingereicht. Etwa Zweidrittel nutzte dafür das Formular im Internet, das auf der Seite der Stadt www.schwedt.eu einfach online ausgefüllt werden kann. Auch Bürger, die keine Schwedter und demzufolge auch nicht abstimmungsberechtigt sind, nahmen an der Abstimmung teil. Mehr als 300 abgegebene Stimmzettel wurden von der Stadt für ungültig erklärt, weil sie entweder fehlende oder falsche Angaben zur Person enthielten oder es sich um Doppelabstimmungen handelte, was den Ausschluss beider Stimmzettel zur Folge hat.