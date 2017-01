UrlaubsgrÃ¼ÃŸe und Rock 'n' Roll

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1545949/

Es war ein Jahr der Umbauten, das hinter den Studenten liegt, die sich für ihren Club in der Schicklerstraße 1 engagieren. Decken wurden abgehängt, Toiletten saniert und vor allem wurde etwas in Sachen Lärmschutz getan. Neu ist auch die Musik- und Lichtanlage, die die Stadt noch einmal mit 5000Euro bezuschusst hat. Die freihängenden Boxen sollen für guten Sound sorgen, die Band vernünftig abgemischt werden. "Aber so dass es trotzdem nicht durchs ganze Haus schallt", sagt Julia Wieczisk (25) vom Vorstand des Vereins, der das Lokal betreibt.

Am Mittwoch fand dort wieder das monatliche Kneipenquiz statt. Sonnabend dann werden die Tische und Stühle beiseite geräumt und genug Platz zum Tanzen geschaffen. Um 21Uhr geht es los. Dann können die Gäste bei der Rock-'n'-Roll-Blast-Party ihre Hüften wackeln lassen. Ein DJ wird Rock 'n' Roll und Rockabilly durch die neue Anlage jagen.

Es soll nicht die einzige Party dieser Art bleiben. Außerdem warten Konzerte. Das nächste schon am Freitag in einer Woche. Dann steht die P&F-Blues-Company auf der Bühne. Am 24.März rockt Johnny Matters den Club und am 7. April präsentiert das Rufus Temple Orchestra seinen Hot-Jazz der 20er-Jahre.

Doch nicht nur Musik erwartet die Club-Besucher. Ende April zeigt die Freie Studentenbühne wieder Impro-Theater. Auch Julia Wieczisk wird dann auf der Bühne stehen. Was genau die Gäste erwartet, sei schwer zu beschreiben. "Einfach vorbeikommen", sagt sie.

Die nächste kleine Durststrecke erwartet die Freunde des Etablissements in den Wintersemesterferien. "Ende Februar bis Mitte März wollen wir noch kleinere Arbeiten erledigen", beschreibt Julia Wieczisk. Die Tische bekommen neue Platten und die Kabelage im Club soll besser versteckt werden. Mit einer Party zum St.Patrick's Day wird dann wieder aufgemacht.

In Sachen Deko hat die Studentin noch ein besonderes Anliegen. Seit geraumer Zeit hat man im Club die Möglichkeit Karten-Pate zu werden. Wer von seinem Urlaubsdomizil eine Ansichtskarte ans Lokal schickt, kann sich an der Wand verewigen. Auf diese Weise soll der Eingang zur Lounge mit möglichst vielen der bunten Grüße aus aller Welt verziert werden. "Wer eine Postkarte schickt, bekommt ein Getränk aufs Haus", kündigt Julia Wieczisk an. Etwa 40 Stück hat sie schon gesammelt.

Vielleicht erreicht die Schicklerstraße in den etwas längeren Sommer-Semesterferien ja eine größere Kartenflut. Die Zeit will der Verein eventuell nutzen, um die Lounge neben dem Bar-Raum zu verschönern. Dort sollen Separees entstehen, um eine richtige Pub-Atmosphäre und mehr Gemütlichkeit zu schaffen.