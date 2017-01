SchÃ¤tze in alten Mappen

artikel-ansicht/dg/0/

Blättern in Kinderzeichnungen und Plakaten: Susan Krieger, Marion Lukassen und Norbert Löhn gehören zu Mitgestaltern des 50. Internationalen Zeichenwettbewerbes. Sie sichten Material für eine Ausstellung in der Schwedter Galerie am Kietz.

Der Zeichenwettbewerb hat den Namen von Schwedt in die ganze Welt getragen. Jährlich schicken bis zu 3000 Mädchen und Jungen ihre künstlerischen Arbeiten in die Stadt an der Oder. Die Bilder kommen nicht mehr nur aus Ländern, die entlang der Erdölleitung liegen, wie es in den ersten Wettbewerbsaufrufen der 1960er-Jahre hieß. Heutzutage treffen Bilder aus ganz Europa, ja sogar aus China und Indonesien ein.

Der Förderverein der Musik- und Kunstschule Schwedt ist Träger des Wettbewerbes und setzt eine 50jährige Tradition fort. Pädagogen dieser Schule sowie Kunsterzieher aus Schwedt gehören zu den Mitgestaltern des Wettbewerbes. Sie haben sich für das Jubiläumsjahr besonders viel vorgenommen. Dazu gehört nicht nur die traditionelle Ausstellung mit den schönsten aktuellen Kinderzeichnungen, die am 26. September an den Uckermärkischen Bühnen Schwedt eröffnet wird. Erstmals gibt es ein Buch, das die Geschichte der Bilderflut aus 50 Jahren nachvollziehbar macht. Das Buch soll im April erscheinen.

Gerade bereiten die Wettbewerbsmacher eine zusätzliche Ausstellung mit Kinderzeichnungen vor. In Schränken und Schubladen lagern wahre Schätze aus fünf Jahrzehnten. "Unsere ganze Kraft konzentriert sich derzeit auf diese Ausstellung. Sie wird am 8. April in der Galerie am Kietz eröffnet", sagt Projektleiter Norbert Löhn.

Unter dem Titel "Junge Kunst aus alten Mappen" sind dann nicht nur Kinderzeichnungen zu sehen. Auch Medaillen, Plakate und Zeitungsartikel sollen in dieser Ausstellung die Freude von Mädchen und Jungen am Malen und Zeichnen lebendig werden lassen. Sogar ein Film, der in den späten 1970er-Jahren über den Wettbewerb gedreht wurde, ist dann zu sehen.

Beim Blättern in den alten Mappen haben Norbert Löhn und sein Team festgestellt, dass sich in jedem Wettbewerbsjahr Themenschwerpunkte herauskristallisiert haben. Das sind immer wieder Tiere und sehr oft menschliche Porträts. "Wir wollen zeigen, wie sich die Motivwahl und die Technik der Bilder in all den Jahren gewandelt haben", erzählt Norbert Löhn. Sehr oft seien in den 1970er-Jahren Panzer und Jungpioniere gemalt worden. Das ist heute nicht mehr so. Allerdings seien vor drei Jahren Kinderzeichnungen aus dem Irak eingetroffen, in denen das Thema Krieg und heile Familie zum Ausdruck kam.

Mit einer weiteren Ausstellung anlässlich des 50. Jubiläums kehrt der Wettbewerb quasi an seinen Ursprungsort zurück: In der Galerie des PCK werden vom 27. April bis zum Jahresende Kinderzeichnungen gezeigt. Weitere Bilderschauen gibt es in der Musik- und Kunstschule Schwedt sowie im Landtag Brandenburg in Potsdam.

Die Schwedter Schüler, die vor 50 Jahren gemeinsam mit ihren Kunsterziehern zum ersten Wettbewerb aufgerufen haben, hätten sich nie träumen lassen, dass er einmal eine solche Entwicklung nimmt. Inzwischen gehört der Schwedter Wettbewerb zu den bedeutendsten Mal- und Zeichenwettbewerben von ganz Deutschland.

Jedes Jahr im Sommer ist Einsendeschluss. Kurz danach sichtet eine Jury mit Künstlern aus verschiedenen Ländern alle Arbeiten und wählt 600 der interessantesten für eine große Ausstellung aus. Diese Tradition ist ein Stück Stadtgeschichte.