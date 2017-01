TrinkwassergebÃ¼hren sinken

artikel-ansicht/dg/0/

Beim Trinkwasser müssen seit dem 1. Januar 1,53 Euro (netto) je Kubikmeter gezahlt werden. In den vergangenen zwei Jahren waren es noch 1,75 Euro. Darüber hinaus ist eine Grundgebühr für die Vorhaltung der zentralen öffentlichen Wasserversorgungsanlage zu zahlen. Sie beträgt beispielsweise für eine Zählergröße Q3 10 und einer Dauerdurchflussmenge von 13 Kubikmeter/Stunde genau 0,22 Euro pro Tag.

Auch die Schmutzwassergebühr konnte der Verband leicht senken. Sie liegt nun bei 2,74 Euro pro Kubikmeter Abwasser. Zuvor - und das seit dem Jahr 2006 - waren 2,78 Euro zu überweisen.

Die Gebühren für die mobile Entsorgung reduzierten sich um lediglich drei Cent auf 8,88 Euro je Kubikmeter. Dies wird mit relativ konstanten Transport- und Einleitkosten begründet. Jährlich werden im Verbandsgebiet rund 20 000 Kubikmeter auf diese Weise entsorgt. Den durchschnittlichen Wasserverbrauch der Kunden gibt der WAZV Ahrensfelde/Eiche mit 80 bis 120 Kubikmeter pro Jahr an.

"Wir hatten ein ruhiges Geschäftsjahr 2016", blickt der stellvertretende Verbandsvorsteher Andreas Herrling zurück. Im Trinkwasserbereich waren 100 000 Euro eingeplant, rund 65 000 Euro wurden lediglich ausgegeben. So erneuerte der Verband beispielsweise im Zuge des Straßenbaus in der Jauert´schen Siedlung alte Leitungen. "Der Aufwand, den wir für das Netz betreiben müssen, ist relativ gering", begründet Herrling die niedrigen Ausgaben. Zudem gebe es kaum Wasserverluste. "Wir haben uns mit der normalen Instandsetzung beschäftigt".

Im Schmutzwasserbereich gab es im vergangenen Jahr vor allem den turnusmäßigen Wechsel von Pumpen. Diese hielten manchmal zehn, mitunter aber nur fünf Jahre. Es sei daher schwer voraussehbar, wie viel Geld man einsetzen müsse. 2016 waren es insgesamt rund 50 000 Euro.

Bereits im November hatte die Verbandsversammlung durch Beschluss den Wirtschaftsplan des Verbandes für das Jahr 2017 verabschiedet. Im Erfolgsplan wird dabei mit Erträgen in Höhe von 4 437 930 Euro gerechnet. Die Aufwendungen betragen 4 033 725 Euro. Der WAZV geht somit von einem Jahresgewinn von 404 205 Euro aus. Kredite sollen nicht aufgenommen werden, auch gibt es keine Verpflichtungsermächtigungen. Bis zum Jahr 2020 wird der Jahresgewinn laut der Finanzübersicht sinken. Er beträgt dann nur noch rund 282 000 Euro. (2018: 360 000 Euro Plan)

Als Risiken, die das Erreichen der Planwerte für 2017 positiv oder negativ beeinflussen können, werden im Wirtschaftsplan die Höhe der Wasserverluste und Fremdeinleitungen sowie Kosten für operative Instandhaltungsmaßnahmen genannt.

Bei der Wasserversorgung sind in den kommenden zwölf Monaten 59 Neuanschlüsse vorgesehen. Diese kommen entsprechend auch im Bereich Entwässerung hinzu. Die neuen Hausanschlüsse, die Kosten liegen bei 30 000 Euro, sollen ab Jahresmitte in Betrieb genommen werden. Insgesamt werden im Teilbetrieb 57 500 Euro investiert. Für Reparaturen am Rohrnetz sind zusätzliche 40 000 Euro eingeplant, für den Wasserzählerwechsel 35 000 Euro.

Die größte Investition im Bereich Entwässerung ist der Neubau/Sanierung des Pumpwerkes 6 in Blumberg. Das Vorhaben sollte bereits 2016 realisiert werden, wurde dann aber verschoben. 115 000 Euro wird die Maßnahme kosten. Die Gesamtinvestition im Abwasserbereich beträgt rund 187 000 Euro.

Durch den Bau weiterer Wohngebiete rechnet der WAZV mit zusätzlichen Erlösen.