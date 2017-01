Sicher ist sicher

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1545952/

Es vergeht kaum ein Tag im Barnim, da die Polizei nicht zu einem Wohnungseinbruch gerufen wird. 2015 (neuere Zahlen liegen noch nicht vor) waren es kreisweit 362 - 79 mehr als im Vorjahr. Eine Einbruchserie versetzte vor allem den Niederbarnim in Angst und Schrecken. Die Täter wurden zwar gefasst. Doch die Angst bleibt.

Immer mehr Barnimer versuchen deshalb, sich vor derlei Straftaten zu schützen. Etwa durch Minisafes. Man will teuren Familienschmuck, Erbstücke, Dokumente, Wertsachen sichern. Recherchen in Geldinstituten, die in Eberswalde eine Filiale unterhalten, bestätigen: Die Nachfrage nach Bankschließfächern ist in den vergangenen Monaten und Jahren leicht gestiegen. Wobei das Interesse eh relativ hoch war, heißt es. Von einem Run, wie überregionale Medien berichteten, könne hier allerdings nicht die Rede sein. Knut Hinze, Sprecher der Sparkasse Barnim, vermutet sogar, dass die etwas verstärkte Nachfrage vor allem "mediengetrieben" sei. Sorge, leer auszugehen, muss in Eberswalde aber niemand haben. Denn alle Banken melden noch freie Kapazitäten: die Deutsche Bank (mit "einzelnen verfügbaren Fächern"), die Commerzbank, die Berliner Volksbank sowie Platzhirsch Sparkasse. Die Targobank sowie die Postbank, die in der Barnimer Kreisstadt ebenfalls mit Geschäftsstellen vertreten sind, müssen indes passen. Sie sind - bundesweit - nicht mit Schließfachanlagen ausgestattet.

Bei den vier anderen Instituten gibt es allerdings Unterschiede in puncto Angebot, Service und Preise. Commerzbank, Deutsche Bank und Berliner Volksbank vermieten nach eigenen Angaben die Minisafes lediglich an eigene Kunden. "Ein Girokonto ist die Voraussetzung", heißt es etwa bei der Commerzbank in Eberswalde. Bei der Berliner Volksbank, eine Genossenschaftsbank, sind die Bedingungen noch strenger: "Ein Girokonto mit regelmäßiger Lohn- bzw. Gehaltszahlung sowie eine Mitgliedschaft bei uns" - ohne dem kein Schließfach, so eine Sprecherin.

Allein die Sparkasse vermietet Minisafes auch an Nicht-Kunden, an Fremde. Das Barnimer Geldinstitut dürfte mit insgesamt 5300 Fächern kreisweit auch das größte Angebot vorhalten. Diese 5300 Fächer verteilen sich auf aktuell elf Geschäftsstellen, so Hinze. Interessenten können also Wertsachen nicht nur in Eberswalde und Bernau, sondern beispielsweise auch in Oderberg und Wandlitz deponieren.

Sämtliche Anlagen - ob bei der Deutschen Bank oder bei der Sparkasse - befinden sich in den Filialen und sind nur zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstellen zugänglich. Bei den Mietpreisen reicht die Spanne von zwölf bis etwa 200 Euro pro Jahr. Je nach Größe des Faches. Einige Geldinstitute haben aufgrund der erhöhten Nachfrage die Gebühren in den vergangenen Monaten "angepasst". Bei der Commerzbank geht es bei 89 Euro/Jahr los, bei der Volksbank bei 72 Euro, bei der Deutschen Bank bei 59,50 Euro und bei der Sparkasse bei zwölf Euro. Bei den Konditionen gibt es also erhebliche Unterschiede. Dies gilt insbesondere für die Frage der Versicherung. Bei der Commerzbank ist im Mietpreis eine Versicherung des Fachinhalts bis zu 26 000 Euro (außer Bargeld) inklusive. Die Sparkasse hat den Inhalt bis zu 5000 Euro versichert. Bei der Deutschen Bank und der Volksbank müssen sich die Nutzer selbst um eine Assekuranz kümmern.

Kunden von Direktbanken, die über kein Filialnetz und folglich über keine Tresore verfügen, bleibt neben einer Anfrage bei der Sparkasse freilich auch der heimische Safe. Hartmut Fieleke, Inhaber des Baumarkts Kafi in Eberswalde, stellt insgesamt ein hohes Sicherheitsbedürfnis und eine verstärkte Nachfrage fest. Ob bei Schließsystemen, Sicherungen für Fenster und Türen, Briefkästen oder Wandtresoren. Sein Unternehmen sei deshalb gerade dabei, diesen Sektor noch auszubauen. "Wir haben einen Mitarbeiter, der extra dafür geschult ist und sich auf das Thema spezialisiert hat", so Fieleke.