Schatzjagd zum Welttag des Buches

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Die Stadt Wriezen hat auf eine bundesweite Buchaktion zum Welttag des Buches am 23. April hingewiesen. Damit bekommen Schüler der Klassenstufen 4 und 5 sowie aus Integrations-, Förder- und Willkommensklassen ein Buch geschenkt. Ziel ist es, Kinder mit spannenden Geschichten für das Lesen zu begeistern und ihre Lesekompetenz zu stärken. Die Kinder erhalten das Buch vom 23. April bis 13. Mai gegen Vorlage eines Gutscheins im örtlichen Buchhandel. Um ein Buch zu erhalten, müssen Lehrer bis zum 31. Januar die kostenlosen Buchgutscheine für ihre Klassen online bestellen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1545954/

Verschenkt wird in diesem Jahr "Das geheimnisvolle Spukhaus" von Henriette Wich. Der Band erscheint in der Reihe "Ich schenk dir eine Geschichte". Darin schickt die Autorin den elfjährigen Moritz, seine Cousine Stella und seinen Cousin Kamil auf eine packende Gespenster- und Schatzjagd. Der Romantext wird durch eine 32-seitige Graphic Novel erweitert, die sich für Integrations-, Förder- und Willkommensklassen eignet. Das Brandenburger Bildungsministerium trägt mit den Kultusministerien der anderen Bundesländer die Schirmherrschaft der Initiative.

www.welttag-des-buches.de