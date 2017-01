NÃ¤chstes Ziel ist die Europameisterschaft

artikel-ansicht/dg/0/

Er sei kein Mensch der großen Worte, meinte er später. "Aber dass meine Leistungen für diesen Preis ausreichen, da fühle ich mich schon geehrt", ergänzte der 33-jährige Sportsoldat. Seine herausragenden Leistungen - Voraussetzung für die Vergabe des Preises - waren unter anderem 2016 der Deutsche Meistertitel, Bronze im Einzelwettbewerb und mit dem Team bei den Europameisterschaften, wo er auch den Weltrekord mit der Skeet-Flinte (125 Treffer) aufgestellt hatte, und die Olympia-Teilnahme 2016 in Rio de Janeiro.

In seiner Laudatio hatte Sportpsychologe Roland Kant in Erinnerung an den Frankfurter Turner Herrmann Weingärtner, der 1896 mehrere olympische Medaillen gewonnen hatte, unterstrichen: "Tradition macht nur Sinn, wenn man sie in die Zukunft trägt." Für sportliche Erfolge benötige man dazu idealerweise ein Elternhaus, das Kinder fördert, Kitas mit Bewegungsprogrammen, Schulen, die einen differenzierten und verlässlichen Sportunterricht anbieten und fachlich gut aufgestellte Sportvereine sowie exzellent aufgestellte Sportschulen. Von alldem habe auch Ralf Buchheim profitiert.

Der Preisträger hat die nächsten Aufgaben vor Augen: "Wir haben heute gerade über den Wettkampfplan gesprochen. Die Europameisterschaften im Juli in Baku und die WM in Moskau sind meine großen Ziele." In Frankfurt kann man ihn beim Brandenburg-Cup im Mai erleben. Bevor es an die spezifischen Übungen geht, stehen für den Studenten der Volkswirtschaftslehre derzeit das Grundlagentraining mit Laufen, Rad und Rollerski sowie ein "Bauch-Beine-Po-" Stabilisierungstraining auf dem Sportplan.