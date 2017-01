Ein groÃŸes Fest am 10. Juni

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) Über einen vollen großen Saal auf der Burg haben sich am Mittwochabend die Stadt Storkow und das Führungsunterstützungsbataillon der Bundeswehr bei ihrem gemeinsamen Neujahrsempfang freuen können. Für Juni kündigten sie eine gemeinsame Großveranstaltung in der Innenstadt an.

artikel-ansicht/dg/0/1/1545957/

Der Saal auf der Burg Storkow war in warmes Licht getaucht, sodass den Gästen, die aus der Kälte zum Storkower Neujahrsempfang strömten, schnell behaglich wurde. Und dann verkündeten, bevor nach knapp einer Stunde das Büfett mit allerlei Schnittchen eröffnet wurde, die Gastgeber auch noch eine Reihe guter Nachrichten.

Den Anfang machte Oberstleutnant Thorsten Niemann, Kommandeur der Bundeswehr-in der Stadt. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Führungsunterstützungsbataillons 381 in der Kurmark-Kaserne findet in Storkow am 10. Juni ein "Tag der Bundeswehr" statt. Dabei soll unter anderem die Vielfalt der Bundeswehr als Arbeitgeber dargestellt werden. "Mit der Einbettung des Tages in ein Stadtfest möchten wir aber auch die die Integration der Bundeswehr in die Gesellschaft und die Region vermitteln", sagte er. Schauplatz wird daher nicht die Kaserne sein, sondern die Innenstadt und der Burghof. Storkow ist nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums einer von bundesweit 16 Standorten, an denen der "Tag der Bundeswehr" begangen wird.

Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig, der Niemann eine entscheidende Aktie daran zuschrieb, den "Tag der Bundeswehr" nach Storkow zu holen, berichtete von einer stark verbesserten finanziellen Lage der Stadt. "Nachdem wir bis 2012 mit Fehlbeträgen von 4,6 Millionen Euro leben mussten, erwirtschaften wir seit 2013 Überschüsse im Storkower Haushalt", sagte sie. Für 2017 sehe der Plan 400000 Euro Überschuss vor. Dadurch könne der Fehlbetrag voraussichtlich auf 2,2 Millionen Euro reduziert werden.

Um Geduld bat sie die Storkower angesichts der anstehenden Straßenbauarbeiten. "Es wird in diesem Jahr noch einmal anstrengend, wenn im Frühjahr der Bau des Kreisels beginnt", sagte sie. Die Baumaßnahme, mit der der bislang unübersichtliche und stauträchtige Knotenpunkt B246/Burgstraße umgestaltet wird, schaffe aber einen Mehrwert für alle.

Als wichtige Weichenstellung für die Zukunft nannte sie unter anderem das Geld, das die Stadt gemeinsam mit Fürstenwalde und anderen Nachbarkommunen aus dem Stadt-Umland-Wettbewerb des Landes erhält. Dadurch könne in Storkow der Radweg nach Tschinka als als Lückenschluss Richtung Unterspreewald gebaut werden. Außerdem sei unter anderem die Gestaltung des Burgumfelds und der Seepromenade geplant.

Zu Gast beim Empfang war auch eine Delegation aus der polnischen Partnergemeinde Opalenica, an der Spitze der dortige Bürgermeister Tomasz Szulc. Cornelia Schulze-Ludwig überreichte ihm eine Fahne der Stadt Storkow, die künftig bei Besuchen am Rathaus von Opalenica gehisst werden soll.

Musikalisch umrahmt wurde der Abend wie in den vergangenen zwei Jahren von Lisa Gräfe. Die junge Storkowerin sang bekannte Lieder von Stevie Wonder, Aerosmith und Sailor. Dazu begleitete sie sich am Flügel. Bedauerlich angesichts ihrer beeindruckenden Darbietung, dass ihr Vortrag fortwährend von Getuschel von Gästen in den hinteren Reihen gestört wurde.